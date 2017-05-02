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小龍女再暴走 吳綺莉放18歲嫩照透露母女關係

2017/05/02 13:03

吳卓林（左）至今仍住院，和媽媽吳綺莉（右）的母女關係仍未破冰。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星吳綺莉昨晚現身友人派對，被問到女兒吳卓林是否住院1個月仍未出院，她表示：「是，但都快了！」港媒日前報導，她到醫院探女兒時，吳卓林太過激動，在醫院大聲叫囂，導致醫院暫時封閉該樓層，吳綺莉並未否認，更說「有時媽媽跟女兒大聲一點，或是女兒跟媽媽講話大聲一點而已，不可以說是驚動」。

吳綺莉日前在臉書上有感而發，先PO出18歲照片表達心情，直言：「這個月我真的受痛了，看回這兩天的自己，真的接受不了，她真的傷害到我，對著她原來我一點也不強，學習。」有指她放18歲的照片，正好反映今年18歲的吳卓林，她昨解釋：「不是，是想著將來要怎麼相處，因為自己工作關係，家人和小朋友有磨擦好正常，只是因為我是藝人，所以藝人會麻煩少少，但要正面面對。」

吳綺莉日前在臉書PO出18歲照片抒發心情。（翻攝網路）

至於女兒出院後是否回家住？吳綺莉想了一下回說：「會，一定會回家。」更說現在仍然有機會和女兒見面，關係就和其他的母親一樣，「小孩18歲都是差不多這樣的，思想上想東西不一樣，是有小小代溝」。她說正學著和女兒溝通，「當局者迷，旁觀者清，小孩和自己態度不同的話，你看別人都會說，但自己面對時就要學。」

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