次子出生3天就動開心手術 吉米金莫在節目上泛淚哽咽

知名脫口秀主持人吉米金莫（左）上月21日喜迎第二胎次子誕生，沒想到兒子心臟出了嚴重問題，出生才3天就要接受重大開心手術。（合成圖，翻攝自YouTube）

〔記者陳昱均／綜合報導〕知名脫口秀主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel）口才相當好，也十分幽默風趣，所主持的招牌節目《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live!）更是廣受觀眾歡迎，今年甚至獲邀成為第89屆奧斯卡頒獎典禮的主持人，精彩表現有目共睹，而最近他的節目編劇妻子還喜懷第二胎，簡直可說事業家庭兩得意。只不過，沒想到上天跟這個幸福的家庭開了一個大玩笑，次子雖然在日前順利出生，但沒多久後就被發現患有嚴重心臟疾病，讓他才3天大就要接受重大的開心手術來修復功能不全的心臟，吉米金莫就把這段令人心痛的經歷帶到節目上與觀眾們分享，一開口就泛淚哽咽，真情流露。

吉米金莫主持功力一流，談吐也十分風趣幽默，在今年第89屆奧斯卡獎上擔任主持人。（法新社）

目前已經育有一名2歲半女兒的吉米金莫，他的妻子在上月21日又順利產下一個男寶寶，他們將他取名為威廉金莫，小名則是「比利」，一開始全家人都對這個新生命的誕生感到無比喜悅與幸福，但是在寶寶出生的3小時後，一切突然風雲變色，因為一名護士發現小比利呼吸聲聽起來有些詭異、身體還發紫，感覺應該是肺部或心臟出了問題，後來經緊急檢查之後，才確認問題出在小比利的心臟，他的肺動脈瓣呈現閉鎖的狀態，心臟上頭還有洞，情況可說相當危急，吉米金莫形容當時的心情：「這真的是一件很嚇人的事，我的妻子還在恢復室中，完全不知道這裡發生了些什麼，而我就這樣呆呆站在一群看起來擔憂不已的人群當中」，當下所感受到的無力感展露無疑。

吉米金莫與觀眾分享自己抱著兒子睡著的溫馨照片。（翻攝自YouTube）

而幸運的是，因為該名善良的護士細心發現了這個大問題，小比利才得以在黃金時間去動刀來進行心臟修復手術，雖然才出生短短3天就要經歷重大的開心手術，不過幸好結果是好的，雖然未來3至6個月後還得再開刀，青少年時期可能也還得再動手術，但小比利在這次手術後恢復良好，6天後就順利出院回家與家人們團圓，現在健康狀況也一切良好，能吃好睡好，跟一般的寶寶幾乎沒什麼兩樣，而吉米金莫也秀出小比利與家人們合影的照片，可愛模樣萌翻現場所有觀眾。吉米金莫也希望在看這段影片的所有人，都能夠去捐款給幫助孩子們不遺餘力的兒童醫院，也透露如果編劇工會真的罷工了的話，他就會請一周的育嬰假回家陪家人孩子；若罷工不成，則會由他的一票明星好友來輪流為他代班主持。

小比利在手術後復原情況良好，已經順利出院回家與家人團圓。（翻攝自YouTube） 吉米金莫1家4口的有愛合影。（翻攝自YouTube）

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