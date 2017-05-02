限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

次子出生3天就動開心手術 吉米金莫在節目上泛淚哽咽

2017/05/02 13:21

知名脫口秀主持人吉米金莫（左）上月21日喜迎第二胎次子誕生，沒想到兒子心臟出了嚴重問題，出生才3天就要接受重大開心手術。（合成圖，翻攝自YouTube）

〔記者陳昱均／綜合報導〕知名脫口秀主持人吉米金莫（Jimmy Kimmel）口才相當好，也十分幽默風趣，所主持的招牌節目《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live!）更是廣受觀眾歡迎，今年甚至獲邀成為第89屆奧斯卡頒獎典禮的主持人，精彩表現有目共睹，而最近他的節目編劇妻子還喜懷第二胎，簡直可說事業家庭兩得意。只不過，沒想到上天跟這個幸福的家庭開了一個大玩笑，次子雖然在日前順利出生，但沒多久後就被發現患有嚴重心臟疾病，讓他才3天大就要接受重大的開心手術來修復功能不全的心臟，吉米金莫就把這段令人心痛的經歷帶到節目上與觀眾們分享，一開口就泛淚哽咽，真情流露。

吉米金莫主持功力一流，談吐也十分風趣幽默，在今年第89屆奧斯卡獎上擔任主持人。（法新社）

目前已經育有一名2歲半女兒的吉米金莫，他的妻子在上月21日又順利產下一個男寶寶，他們將他取名為威廉金莫，小名則是「比利」，一開始全家人都對這個新生命的誕生感到無比喜悅與幸福，但是在寶寶出生的3小時後，一切突然風雲變色，因為一名護士發現小比利呼吸聲聽起來有些詭異、身體還發紫，感覺應該是肺部或心臟出了問題，後來經緊急檢查之後，才確認問題出在小比利的心臟，他的肺動脈瓣呈現閉鎖的狀態，心臟上頭還有洞，情況可說相當危急，吉米金莫形容當時的心情：「這真的是一件很嚇人的事，我的妻子還在恢復室中，完全不知道這裡發生了些什麼，而我就這樣呆呆站在一群看起來擔憂不已的人群當中」，當下所感受到的無力感展露無疑。

吉米金莫與觀眾分享自己抱著兒子睡著的溫馨照片。（翻攝自YouTube）

而幸運的是，因為該名善良的護士細心發現了這個大問題，小比利才得以在黃金時間去動刀來進行心臟修復手術，雖然才出生短短3天就要經歷重大的開心手術，不過幸好結果是好的，雖然未來3至6個月後還得再開刀，青少年時期可能也還得再動手術，但小比利在這次手術後恢復良好，6天後就順利出院回家與家人們團圓，現在健康狀況也一切良好，能吃好睡好，跟一般的寶寶幾乎沒什麼兩樣，而吉米金莫也秀出小比利與家人們合影的照片，可愛模樣萌翻現場所有觀眾。吉米金莫也希望在看這段影片的所有人，都能夠去捐款給幫助孩子們不遺餘力的兒童醫院，也透露如果編劇工會真的罷工了的話，他就會請一周的育嬰假回家陪家人孩子；若罷工不成，則會由他的一票明星好友來輪流為他代班主持。

小比利在手術後復原情況良好，已經順利出院回家與家人團圓。（翻攝自YouTube）吉米金莫1家4口的有愛合影。（翻攝自YouTube）

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

相關新聞

推薦新聞
華仔自信2個月後活動自如 港媒爆原來朱麗倩做了這件事... 華仔自信2個月後活動自如 港媒爆原來朱麗倩做了這件事...
2017/05/02 14:09
楊冪肉胎裝登Met Gala 慘被網友虧像海苔仙貝 楊冪肉胎裝登Met Gala 慘被網友虧像海苔仙貝
2017/05/02 12:21
男星認愛2個月火速秘婚 先上車後補票娶女友 男星認愛2個月火速秘婚 先上車後補票娶女友
2017/05/02 11:56
走紅毯到一半累了 吹牛老爹直接躺下來看熱鬧 走紅毯到一半累了 吹牛老爹直接躺下來看熱鬧
2017/05/02 11:44
威爾史密斯兒帶獨特配件走紅毯 竟是自己剪下的頭髮！ 威爾史密斯兒帶獨特配件走紅毯 竟是自己剪下的頭髮！
2017/05/02 10:03
蕾哈娜再次搶光全場焦點！扮成「人形花」現身Met Gala 蕾哈娜再次搶光全場焦點！扮成「人形花」現身Met Gala
2017/05/02 09:31
Met Gala又來了！凱蒂佩芮竟化身大紅鬼新娘 Met Gala又來了！凱蒂佩芮竟化身大紅鬼新娘
2017/05/02 08:28
穿三角褲登雜誌封面 索爾緊盯性感辣妻 穿三角褲登雜誌封面 索爾緊盯性感辣妻
2017/05/02 08:08
混血女星拍戲遭獸父性侵 嚇到心靈受創 混血女星拍戲遭獸父性侵 嚇到心靈受創
2017/05/02 07:27
本人比電影好看！《星際2》外星妹子們真面目長這樣 本人比電影好看！《星際2》外星妹子們真面目長這樣
2017/05/02 07:25
尾田因為「她」 讓《航海王》娜美更美艷、胸部UP UP 尾田因為「她」 讓《航海王》娜美更美艷、胸部UP UP
2017/05/02 07:24
阿姆控紐西蘭執政黨侵權 人氣作品變競選廣告 阿姆控紐西蘭執政黨侵權 人氣作品變競選廣告
2017/05/02 07:09
憾！才拍好婚紗 女星遭醉漢連捅2刀斃命 憾！才拍好婚紗 女星遭醉漢連捅2刀斃命
2017/05/01 21:53
《玩命8》全球猛破317億 登中國影史最賣外片 《玩命8》全球猛破317億 登中國影史最賣外片
2017/05/01 17:39
《星際異攻隊2》超狂！首周全球吸金30億 《星際異攻隊2》超狂！首周全球吸金30億
2017/05/01 16:51
郭富城忙拍戲當飛人 天王嫂回娘家安胎 郭富城忙拍戲當飛人 天王嫂回娘家安胎
2017/05/01 16:05
小龍女傳自殺住院1個月 吳綺莉感慨「真的受傷了！」 小龍女傳自殺住院1個月 吳綺莉感慨「真的受傷了！」
2017/05/01 16:02
孕婦碧昂絲不安分 擠奶挺肚偕夫放閃 孕婦碧昂絲不安分 擠奶挺肚偕夫放閃
2017/05/01 15:28
孔劉開心向台灣說掰掰 印象最深5個小貼心 孔劉開心向台灣說掰掰 印象最深5個小貼心
2017/05/01 15:16
TWICE 5月回歸 制服look正翻 TWICE 5月回歸 制服look正翻
2017/05/01 14:23
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.