限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

楊冪肉胎裝登Met Gala 慘被網友虧像海苔仙貝

2017/05/02 12:21

中國女星楊冪受邀參加時尚盛宴Met Gala，沒想到身上的禮服竟被網友虧像是「海苔仙貝」。（翻攝自人民網）

〔記者陳昱均／綜合報導〕有「時尚界奧斯卡」之稱的「Met Gala」盛宴，今天（2日）在紐約大都會藝術博物館熱鬧舉辦，現場除了一票好萊塢明星與名流們齊現身外，其實今年還出現了3張亞洲面孔，她們分別是中國超模劉雯、孫菲菲，以及女星楊冪；其中，楊冪是受精品「Michael Kors」品牌與設計師的邀請才特地飛往美國參加，成為唯一獲邀參加的中國女演員。然而，楊冪一身以肉胎裝為底、黑色亮片點綴而成的禮服看起來相當高雅，不過網友看了照片後，竟直呼：「這難道不是海苔仙貝嗎！」

楊冪這次在Met Gala所穿的禮服，是Michael Kors設計師為她這次的出席所特別設計的。（翻攝自楊冪微博）禮服上縫有密密麻麻的黑色亮片，一共用掉約54萬片。（翻攝自楊冪微博）

根據《人民網》報導，楊冪這次在Met Gala所穿的禮服，是Michael Kors設計師為她這次的出席所特別設計的，這件純手工打造而成的禮服，最引人注目的就是上頭一塊一塊的黑色亮片，上頭這54萬個亮片以層層線性重疊與色彩反差的設計，打造出幻象剪影的樣子，來迎合今年的主題「川久保玲/Comme des Garçons：在中間的藝術」，也向川久保玲致敬。雖然楊冪事後在微博發文：「美國行收穫滿滿」，但這樣黑色與肉色相間的色彩搭配，卻讓網友看了表示：「海苔仙貝？」、「而且是受潮的海苔」、「是烤飯糰沒錯吧」、「肉色輪胎滾過未乾瀝青？」、「衛生衣搭肚兜的概念嗎」、「膚色部分也太醜」、「這哪個人讓她穿的」，評價兩極。

網友虧楊冪禮服的黑色部分看起來就像是受潮的海苔。（翻攝自時尚COSMO微博）禮服的膚色肉胎裝部分被網友酸爆，不少人都認為並不好看。（翻攝自時尚COSMO微博）

相關新聞

推薦新聞
女星綁馬尾大臉現原形 鄉民全員崩潰中 女星綁馬尾大臉現原形 鄉民全員崩潰中
2017/05/02 14:11
華仔自信2個月後活動自如 港媒爆原來朱麗倩做了這件事... 華仔自信2個月後活動自如 港媒爆原來朱麗倩做了這件事...
2017/05/02 14:09
次子出生3天就動開心手術 吉米金莫在節目上泛淚哽咽 次子出生3天就動開心手術 吉米金莫在節目上泛淚哽咽
2017/05/02 13:21
楊冪肉胎裝登Met Gala 慘被網友虧像海苔仙貝 楊冪肉胎裝登Met Gala 慘被網友虧像海苔仙貝
2017/05/02 12:21
最爽高低差！威肯頭枕席琳娜爆乳放閃 最爽高低差！威肯頭枕席琳娜爆乳放閃
2017/05/02 12:08
男星認愛2個月火速秘婚 先上車後補票娶女友 男星認愛2個月火速秘婚 先上車後補票娶女友
2017/05/02 11:56
走紅毯到一半累了 吹牛老爹直接躺下來看熱鬧 走紅毯到一半累了 吹牛老爹直接躺下來看熱鬧
2017/05/02 11:44
黑色透視薄紗上身 豐臀金嫩模妹屁股蛋紅毯任人看 黑色透視薄紗上身 豐臀金嫩模妹屁股蛋紅毯任人看
2017/05/02 11:03
Met Gala又來了！凱蒂佩芮竟化身大紅鬼新娘 Met Gala又來了！凱蒂佩芮竟化身大紅鬼新娘
2017/05/02 08:28
《美恐7》將與川普有關 快銀自願想演第一千金！ 《美恐7》將與川普有關 快銀自願想演第一千金！
2017/05/02 08:24
日星懶得遮遮掩掩 片場大方露雞雞 日星懶得遮遮掩掩 片場大方露雞雞
2017/05/02 08:22
穿三角褲登雜誌封面 索爾緊盯性感辣妻 穿三角褲登雜誌封面 索爾緊盯性感辣妻
2017/05/02 08:08
日本人氣女星告別紙片人 義大利慘淪路人甲 日本人氣女星告別紙片人 義大利慘淪路人甲
2017/05/02 07:41
尾田因為「她」 讓《航海王》娜美更美艷、胸部UP UP 尾田因為「她」 讓《航海王》娜美更美艷、胸部UP UP
2017/05/02 07:24
阿姆控紐西蘭執政黨侵權 人氣作品變競選廣告 阿姆控紐西蘭執政黨侵權 人氣作品變競選廣告
2017/05/02 07:09
踩場五月天 余文樂少女心意外爆發 踩場五月天 余文樂少女心意外爆發
2017/05/01 18:54
郭富城忙拍戲當飛人 天王嫂回娘家安胎 郭富城忙拍戲當飛人 天王嫂回娘家安胎
2017/05/01 16:05
小龍女傳自殺住院1個月 吳綺莉感慨「真的受傷了！」 小龍女傳自殺住院1個月 吳綺莉感慨「真的受傷了！」
2017/05/01 16:02
億級貴婦李嘉欣受傷 控訴老公表現冷漠 億級貴婦李嘉欣受傷 控訴老公表現冷漠
2017/05/01 14:47
TWICE 5月回歸 制服look正翻 TWICE 5月回歸 制服look正翻
2017/05/01 14:23
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.