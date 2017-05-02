楊冪肉胎裝登Met Gala 慘被網友虧像海苔仙貝

中國女星楊冪受邀參加時尚盛宴Met Gala，沒想到身上的禮服竟被網友虧像是「海苔仙貝」。（翻攝自人民網）

〔記者陳昱均／綜合報導〕有「時尚界奧斯卡」之稱的「Met Gala」盛宴，今天（2日）在紐約大都會藝術博物館熱鬧舉辦，現場除了一票好萊塢明星與名流們齊現身外，其實今年還出現了3張亞洲面孔，她們分別是中國超模劉雯、孫菲菲，以及女星楊冪；其中，楊冪是受精品「Michael Kors」品牌與設計師的邀請才特地飛往美國參加，成為唯一獲邀參加的中國女演員。然而，楊冪一身以肉胎裝為底、黑色亮片點綴而成的禮服看起來相當高雅，不過網友看了照片後，竟直呼：「這難道不是海苔仙貝嗎！」



楊冪這次在Met Gala所穿的禮服，是Michael Kors設計師為她這次的出席所特別設計的。（翻攝自楊冪微博） 禮服上縫有密密麻麻的黑色亮片，一共用掉約54萬片。（翻攝自楊冪微博）

根據《人民網》報導，楊冪這次在Met Gala所穿的禮服，是Michael Kors設計師為她這次的出席所特別設計的，這件純手工打造而成的禮服，最引人注目的就是上頭一塊一塊的黑色亮片，上頭這54萬個亮片以層層線性重疊與色彩反差的設計，打造出幻象剪影的樣子，來迎合今年的主題「川久保玲/Comme des Garçons：在中間的藝術」，也向川久保玲致敬。雖然楊冪事後在微博發文：「美國行收穫滿滿」，但這樣黑色與肉色相間的色彩搭配，卻讓網友看了表示：「海苔仙貝？」、「而且是受潮的海苔」、「是烤飯糰沒錯吧」、「肉色輪胎滾過未乾瀝青？」、「衛生衣搭肚兜的概念嗎」、「膚色部分也太醜」、「這哪個人讓她穿的」，評價兩極。

網友虧楊冪禮服的黑色部分看起來就像是受潮的海苔。（翻攝自時尚COSMO微博） 禮服的膚色肉胎裝部分被網友酸爆，不少人都認為並不好看。（翻攝自時尚COSMO微博）

