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（獨家）忍無可忍》平鑫濤女為家人不平 指瓊瑤讓侯文詠躺槍

2017/05/02 11:41

平鑫濤。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕皇冠文化出版集團創辦人平鑫濤近年飽受失智症等病痛所苦，作家妻子瓊瑤頻頻於臉書發文抒發感受，日前瓊瑤則在4月28日貼文表示對平鑫濤是否插管一事，與平鑫濤子女有劇烈爭執，並責怪曾是醫師的作家侯文詠也支持插管一事，向來低調的平家子女也發出公開聲明反擊，認為父親並非病危，只是失智，質疑瓊瑤是為了出書，才炒作相關事宜。

平鑫濤女兒、舞蹈空間藝術總監平珩也在臉書貼文表示，多年來父親極為注重隱私，但病情現在變成公開討論的話題，「對身為子女的我們來說，這是何其不堪」，她說基於尊重父親，多年她與兄弟姊妹們對「瓊瑤阿姨」以禮相待，即使之前瓊瑤臉書發文多所偏頗，甚至有偏離事實之處，為了顧及父親體面才選擇容忍。

平珩強調，由於事情已經發展到身為子女必須要站出來澄清，加上又牽連到侯文詠以及許多曾照顧父親的醫護人員「我們深深地感到過意不去」，子女才選擇發表公開聲明。

平珩也說，父親只是插鼻胃管，並沒有氣切，「睡的時間不少，醒的時候也滿多的」，甚至她和父親分享大小事，平鑫濤聽到煩心的事情時還會皺眉。

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