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走紅毯到一半累了 吹牛老爹直接躺下來看熱鬧

2017/05/02 11:44

吹牛老爹今天在Met Gala紅毯上突然莫名就躺了下來，成為紅毯上有趣的小插曲。（歐新社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕一年一度的時尚盛宴「Met Gala」今天（2日）在紐約大都會藝術博物館熱鬧舉辦，現場星光熠熠、眾星雲集，可惜今年群星所選穿的禮服大多都只是華麗又正式，鮮少出現那種一現身就會引發旁人發出各種驚嘆聲的奇特裝扮，男星們更是大多都僅選穿正式西裝出席，大打安全牌。然而，饒舌歌手吹牛老爹這次不是以穿搭吸引眾人矚目，而是他奇特的舉動，在走紅毯走到一半時，突然就躺在一旁的階梯上休息了起來，靜靜在一旁看著熱鬧，逗笑不少人。

吹牛老爹（右）今天帶著女友凱西（左）一起登上Met Gala紅毯。（法新社）女友凱西（右）在拍照時，吹牛老爹（左）竟直接躺在一旁的階梯上開始看熱鬧。（路透社）

吹牛老爹今天帶著女友凱西（Cassie Ventura）一同現身Met Gala，凱西穿著一身後面帶有誇張黑色羽毛造型裙襬的禮服，而吹牛老爹則是穿著黑色條紋西裝外套，搭配印有同款放射狀條紋的觸地超長披風。而就在2人站在記者區前接受拍照時，吹牛老爹在女友拍個人獨照的時候，竟突然就側躺在一旁的階梯上，眼神放空並化身為旁觀者在觀看女友拍照，事後吹牛老爹發推解釋說：「我只是累了，所以就在樓梯上躺下了！」不過網友們可不會放過這麼有趣的一幕，馬上就將他躺下的樣子惡搞P在魔毯、沙發等各種不同情境的照片裡，意外掀起一波P圖大戰。

吹牛老爹事後發推解釋自己只是累了所以躺下來休息一下。（翻攝自吹牛老爹推特）吹牛老爹躺下的模樣被網友拿來惡搞P圖。（翻攝自InStyle）吹牛老爹躺下的模樣被網友拿來惡搞P圖。（翻攝自InStyle）吹牛老爹躺下的模樣被網友拿來惡搞P圖。（翻攝自InStyle）

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