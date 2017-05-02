平鑫濤兒槓瓊瑤 「發文目的除了出書，所求為何？」

瓊瑤（右）不忍老公平鑫濤（左）再受病魔之苦。（資料照，記者臺大翔攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深作家瓊瑤與老公平鑫濤3子女大戰，在今天浮上檯面，瓊瑤因不願讓平鑫濤插管，逼得平鑫濤兒子平雲透過臉書反擊，指稱父親一向極為注重隱私，很遺憾他的病情卻變成公開討論八卦話題，平雲更吐露自己母親所受委屈與痛苦。

平雲說，父親病情被公開談論，「這對身為子女的我們來說，這是何其不堪的事」，他對瓊瑤喊話說：「您和父親感情的事，外人無從置喙，但身為子女，我們從來不曾忘記當年發生過的種種事情，以及自己母親所受到的委屈與痛苦。」

平雲對瓊瑤一連串發文目的提出質疑：「除了為了出書，所求為何？」（翻攝自平雲臉書）

「如果一段愛情是建立在傷害另一個人、建立在另一個女人的犧牲上，那麼這樣的愛情無論如何並不偉大，也不值得拿來歌頌炫耀」，平雲直指：「我們一直難以理解您這一連串發文目的，除了為了出書，所求為何？原本可以引起社會大眾對於長照議題的正面討論，可惜最後卻流於個人情緒的負面發洩。」平雲衷心希望，這件「家務事」紛紛擾擾，能夠到此為止。