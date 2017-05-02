曬比基尼辣照後返家 二伯撞見蔡阿嘎房間擺充氣娃娃
2017/05/02 11:51
〔娛樂頻道／綜合報導〕網路紅人蔡阿嘎因搞笑逗趣的影片與草根形象爆紅，擁有百萬粉絲追隨，去年底升格人夫，娶回初戀情人「二伯」。近日二伯到沙巴旅遊，還曬出性感比基尼辣照，不過二伯1日返家時，迎接她不是沒同行的老公，竟是充氣娃娃。
二伯近日和友人到沙巴旅遊，在臉書曬出多張比基尼辣照，照片中她露出S型小蠻腰和三角褲，微微露出的臀線，和平常總素顏和休閒打扮的她截然不同，蔡阿嘎看了也大讚：「風景其實還好~人比較美！」但昨日二伯結束旅行返家，在門口迎接她的卻是一隻充氣娃娃，讓她哭笑不得卻也不忘幽默的說：「嗨你好我回來了」，蔡阿嘎也在臉書表示：「絕對沒有亂跑、也沒有帶奇怪的女生回家。」但照片角落卻發現充氣娃娃跨坐在桌上，夫妻倆逗趣的互動讓網友笑翻。
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