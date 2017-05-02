限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

曬比基尼辣照後返家 二伯撞見蔡阿嘎房間擺充氣娃娃

2017/05/02 11:51

蔡阿嘎和二伯婚後常在臉書曬恩愛。（翻攝自林莉婚紗臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網路紅人蔡阿嘎因搞笑逗趣的影片與草根形象爆紅，擁有百萬粉絲追隨，去年底升格人夫，娶回初戀情人「二伯」。近日二伯到沙巴旅遊，還曬出性感比基尼辣照，過二伯1日返家時，迎接她不是沒同行的老公，竟是充氣娃娃。

二伯到沙巴旅遊，開心分享旅遊美照。（翻攝自臉書）

二伯近日和友人到沙巴旅遊，在臉書曬出多張比基尼辣照，照片中她露出S型小蠻腰和三角褲，微微露出的臀線，和平常總素顏和休閒打扮的她截然不同，蔡阿嘎看了也大讚：「風景其實還好~人比較美！」但昨日二伯結束旅行返家，在門口迎接她的卻是一隻充氣娃娃，讓她哭笑不得卻也不忘幽默的說：「嗨你好我回來了」，蔡阿嘎也在臉書表示：「絕對沒有亂跑、也沒有帶奇怪的女生回家。」但照片角落卻發現充氣娃娃跨坐在桌上，夫妻倆逗趣的互動讓網友笑翻。

二伯臉書全文。（翻攝自臉書）

蔡阿嘎臉書全文。（翻攝自臉書）

相關新聞

推薦新聞
《通靈少女》發威 最後一集收視率竟是... 《通靈少女》發威 最後一集收視率竟是...
2017/05/02 09:37
（專訪）《通靈》最終回虐心導演踹共啦！結局這句台詞引共鳴 （專訪）《通靈》最終回虐心導演踹共啦！結局這句台詞引共鳴
2017/05/02 07:47
混血女星拍戲遭獸父性侵 嚇到心靈受創 混血女星拍戲遭獸父性侵 嚇到心靈受創
2017/05/02 07:27
（專訪）《通靈》導演解析成功要素 告白最感動的是… （專訪）《通靈》導演解析成功要素 告白最感動的是…
2017/05/02 07:25
繼子反擊》瓊瑤怨背小三罵名 平鑫濤兒槓：不曾忘記母親委屈 繼子反擊》瓊瑤怨背小三罵名 平鑫濤兒槓：不曾忘記母親委屈
2017/05/02 11:21
隔牆嘿咻 台灣女星超能力驚呆紐約客 隔牆嘿咻 台灣女星超能力驚呆紐約客
2017/05/02 06:00
本人比電影好看！《星際2》外星妹子們真面目長這樣 本人比電影好看！《星際2》外星妹子們真面目長這樣
2017/05/02 07:25
向瓊瑤喊話 平鑫濤兒「將父親還給我們吧」 向瓊瑤喊話 平鑫濤兒「將父親還給我們吧」
2017/05/02 10:17
《通靈少女》全台夯爆 台片導演有興趣 《通靈少女》全台夯爆 台片導演有興趣
2017/05/02 11:57
尾田因為「她」 讓《航海王》娜美更美艷、胸部UP UP 尾田因為「她」 讓《航海王》娜美更美艷、胸部UP UP
2017/05/02 07:24
（獨家）大支驚爆中共洗腦饒舌歌手 扶植參選 （獨家）大支驚爆中共洗腦饒舌歌手 扶植參選
2017/05/02 07:14
50歲港姐剩女 陪「他」歡度81歲生日 50歲港姐剩女 陪「他」歡度81歲生日
2017/05/02 08:05
《通靈》阿樂告白「見不到了」 來不及說的一句話好揪心 《通靈》阿樂告白「見不到了」 來不及說的一句話好揪心
2017/05/02 08:49
（影音，專訪）台大研究生情侶檔 為100萬忙到天荒地老 （影音，專訪）台大研究生情侶檔 為100萬忙到天荒地老
2017/05/02 09:00
（專訪）曾被陳冠希亂嗆 林志玲嘆「惡言像把刀會殺人」 （專訪）曾被陳冠希亂嗆 林志玲嘆「惡言像把刀會殺人」
2017/05/02 07:31
怨念深深》瓊瑤揭家醜遭反擊 繼子「一再隱忍得澄清」 怨念深深》瓊瑤揭家醜遭反擊 繼子「一再隱忍得澄清」
2017/05/02 10:35
金城武吃這個超痛苦 靠演技裝出絕世美味 金城武吃這個超痛苦 靠演技裝出絕世美味
2017/05/02 07:12
男星認愛2個月火速秘婚 先上車後補票娶女友 男星認愛2個月火速秘婚 先上車後補票娶女友
2017/05/02 11:56
女星遭醉漢連捅2刀斃命 未婚夫曬婚紗悲痛告白 女星遭醉漢連捅2刀斃命 未婚夫曬婚紗悲痛告白
2017/05/02 10:47
日星懶得遮遮掩掩 片場大方露雞雞 日星懶得遮遮掩掩 片場大方露雞雞
2017/05/02 08:22
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.