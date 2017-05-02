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向瓊瑤喊話 平鑫濤兒「將父親還給我們吧」

2017/05/02 10:17

作家瓊瑤不忍老公平鑫濤受到插鼻胃管之苦。（翻攝自瓊瑤臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕作家瓊瑤連日透過臉書發文，淚訴老公、皇冠文化集團創辦人平鑫濤因失智、中風住院，她不忍他受插鼻胃管之苦，形容是「撕裂我、擊碎我的那根管子」，她和平鑫濤的3名子女也爆出許多意見衝突，平鑫濤兒子、皇冠出版社社長平雲則展開反擊，要求瓊瑤「把父親還給我們」。

平雲透露，瓊瑤曾告訴他們：「對我來說，你們的父親已經是一具沒有靈魂的肉體，從今以後請你們自己照顧，我要去過我自己的生活了。」平雲向瓊瑤喊話：「既然如此，就請將父親還給我們吧，這是我們最沉痛的請求。」

平雲透過臉書寫下4200多字，希望瓊瑤「把父親還給我們吧」。（翻攝自平雲臉書）

平雲透露，平鑫濤第1次突然發高燒嘔吐，神智不清，瓊瑤來電要他帶父親遺囑趕到榮總急診室，「我趕到急診室後，您卻只是一直在跟醫生強調『我是瓊瑤』、『我的先生是重度失智』，放著父親在一旁呻吟，禁止醫生做任何醫療處置」，平雲說，當時瓊瑤反而急著跟醫生逐字念遺囑內容，令他內心十分著急，「後來是急診室的總醫師看了遺囑，冷靜且耐心地跟瓊瑤解釋，遺囑上寫的是『病危』，但平伯伯還沒有到病危的程度」，現場才緩和下來。

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