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女星遭醉漢連捅2刀斃命 未婚夫曬婚紗悲痛告白

2017/05/02 10:47

劉潔在醫院與醉漢發生口角，遭對方持刀刺傷身亡。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星「腿腿」劉潔29日與未婚夫至醫院探病，因和酒醉男發生口角，遭對方拔刀狠捅心臟及脾臟，當場身亡，經紀公司昨證實死訊，未婚夫在微博貼出先前所拍的婚紗，向未婚妻感性告白，令大批網友感到不捨。

劉潔上月底赴泰國拍婚紗。（翻攝自微博）


劉潔與未婚夫28日才從泰國拍完婚紗，隔日兩人一同至醫院探視外婆，在1樓轉角不小心撞到一名醉漢，雙方起了口角，對方突然竟拿出刀子，朝她狠狠刺了2刀，剛好刺中心臟和脾臟位置，當場已無呼吸，儘管立刻送入急診室急救，但仍回天乏術，經紀公司昨曬出悼念影片，「妳陪伴了六點半成長，而今畫面已經定格在那一瞬，我們沒來得及看那最後一次回眸。」

劉潔的未婚夫曬出兩人在泰國所拍的婚紗悼念。（翻攝自微博）

劉潔的未婚夫昨中午在微博貼出當時在泰國拍的婚紗照，寫下「我愛妳，勝過一切...」，隨後感謝大家的關心，「作為腿腿的愛人，我一定會拼盡全力照顧好她的家人和自己！兇手已在當晚被扭送公安機關，相信法律一定會嚴懲兇手，還腿腿一個公道！」也呼籲大家不要相信網路所謠傳的事發經過及傷勢，「這對腿腿不公平，對我和她的家人同樣不公平！」

相關影片：（影片取自臉書，如遭移除敬請見諒！）

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