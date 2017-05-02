威爾史密斯兒帶獨特配件走紅毯 竟是自己剪下的頭髮！

傑登史密斯今天在Met Gala紅毯上，手裡拿著自己上月所剪下的頭髮，震驚不少人。（法新社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕時尚界年度盛宴「Met Gala」今天（2日）在紐約大都會藝術博物館熱鬧舉行，今年有別於以往，大部分明星選穿的服裝都十分正常，紅毯上除了凱蒂佩芮與蕾哈娜外，幾乎鮮少看到太過突出特別的造型，與會男星的服裝更是顯得相當保守，以西裝造型大打安全牌。然而，這當中其實還是出現了一個特例，那就是知名黑人男星威爾史密斯的兒子傑登史密斯，他特別的地方不是在身上的禮服，而是在手中帶著的配件，竟然是自己被剪下的一頭玉米辮頭髮！

過去一直是玉米辮頭的傑登史密斯，今天以平頭造型亮相Met Gala紅毯，也把自己剪下的頭髮帶到現場。（美聯社）

傑登史密斯今天以平頭造型搭配金項鍊、一身全黑的服裝與靴子登上Met Gala紅毯，雖然乍看之下並沒有什麼特別之處，但仔細看的話，就會發現他手上拿著像是一把稻子的詭異配飾，原來竟是他上月被老爸威爾史密斯親自剪下的一大搓玉米辮頭髮，嚇壞不少人。而其實，這搓頭髮是因為傑登在上月中為了要演出新戲才剪的，他並沒有選擇去髮廊削髮，而是直接讓老爸威爾史密斯來操刀，父子倆玩「剪頭髮遊戲」玩得不亦樂乎，威爾史密斯甚至還把兒子剪下的頭髮拿來惡搞，放在自己頭上拍照，因此也就不難理解傑登今天為什麼會選擇如此「特別」的配件來走紅毯了。

傑登史密斯（右）的頭髮是由老爸威爾史密斯（左）親自操刀剪下的。（翻攝自威爾史密斯臉書） 威爾史密斯（左）拿著兒子剪下的頭髮玩得不亦樂乎。（翻攝自威爾史密斯臉書）