蕾哈娜再次搶光全場焦點！扮成「人形花」現身Met Gala

蕾哈娜今天將自己打扮成「人形花」現身Met Gala紅毯。（法新社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕一年一度的時尚界盛宴「Met Gala」今天在紐約大都會藝術博物館熱鬧舉行，今年大部分明星所選擇的服裝都趨於保守正常，除了凱蒂佩芮以驚世駭俗的Maison Margiela紅色罩衫、化身大紅「鬼新娘」現身嚇傻眾人外，其他並沒有太過特別的打扮。不過，沒想到原來精彩的要留到最後才出現，2年前曾以展開來像是蛋餅又像披薩的「黃金戰袍」現身Met Gala而引發熱烈討論的「雨傘天后」蕾哈娜，今年又再出奇招，把自己變成一朵「人形花」來走紅毯，再度成為全場焦點。

蕾哈娜2年前在Met Gala所穿的黃色禮服，因為展開後超像蛋餅，被網友做成許多惡搞圖，至今仍令人印象深刻。（路透社）

蕾哈娜雖然每次出現在Met Gala紅毯都必引發熱議，但其實她算是最會配合當年服裝主題的女星之一了，前年她的「蛋餅龍袍」就是為了要配合當年「中國：鏡花水月」的主題，因此選穿了中國設計師郭培的禮服現身；今年的Met Gala主題則是「川久保玲/Comme des Garçons：在中間的藝術」，因此蕾哈娜才選穿川久保玲2016年秋季的花瓣禮服走上紅毯，衣服上的立體花瓣做工繁複，想必要穿上也不是件容易的事情，不過蕾哈娜以自身的天后氣勢成功撐起了這套服裝，雖然看似奇特，但仍有不少網友大讚：「蕾哈娜穿起來棒呆了」、「不愧是女王！」

蕾哈娜這身奇特的立體花瓣造型禮服，是出自設計師川久保玲去年秋季系列的服裝。（路透設）