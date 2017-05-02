加入《星際異攻隊2》後 漫威還想讓史特龍繼續出現在MCU！

動作巨星席維斯史特龍最近參演了漫威新片《星際異攻隊2》。（翻攝自都會地鐵報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕漫威新片《星際異攻隊2》雖然在美國當地5日才會正式上映，不過目前在全球37個海外市場上已經闖出驚人佳績，開片首周周末就吸金超過1億美金（30億台幣），聲勢相當驚人。在本集中，除了前作《星際異攻隊》的主角群原班人馬全都回歸外，還加入不少重磅卡司，像是動作巨星席維斯史特龍、寇特羅素、葛倫克蘿絲、華人女星楊紫瓊，以及搞怪小天后麥莉，都在本片中參了一角。而其中，漫威更是對席維斯史特龍心有所屬，不願讓他只是客串一下就閃人，似乎有意要讓他繼續出現在未來其他的多部漫威電影當中。

漫威方面有意讓席維斯史特龍繼續出現在之後的新漫威電影當中。（翻攝自Goliath）

席維斯史特龍這次在《星際異攻隊2》中所扮演的角色，是勇度原本所屬的「破壞者」（Ravagers）們各分支的總頭目，因為勇度當年打破規矩而擄走當時還是孩子的星爵而將其流放，戲分並不算多，勉強只能算是客串。不過，該片導演詹姆斯岡恩向《Toronto Sun》透露：「我的計劃是想看到更多（席維斯史特龍的角色），我還不確定他會不會出現在第3集中，這得走著瞧，不過我們有計劃想讓大家看到更多史特龍就是了，而我跟（漫威總裁）凱文費奇也一直在商討MCU（漫威電影宇宙）將如何發展，我們希望能在未來看到他們（破壞者）全部。」一番話透露出觀眾之後有望能在其他漫威電影中，看到席維斯史特龍的「星鷹」斯塔克奧戈德與破壞者的故事，相當令人期待。

目前導演詹姆斯岡恩自己也還不確定席維斯史特龍（最左）會不會出現在續集《星際異攻隊3》中。（翻攝自The Hollywood Reporter）