法比歐爆父動粗氣走媽 靠...挽回家庭
2017/05/02 08:44
〔娛樂頻道／綜合報導〕法籍男模法比歐自談話性節目《2分之1強》走紅，五官深邃帥氣，又擁有一身健壯結實的肌肉，受到許多女性粉絲喜愛。近日他受訪透露自己的艱辛童年，但他也表示：「我也因為有那樣的經歷，所以才變得更堅強。」
《聯合報》報導，法比歐8歲就到超市打工、或打掃船賺零用錢，他的媽媽18歲就開餐廳，爸爸也是20歲就有餐廳，還生了小孩，他還透露，過去父親曾因喝酒對媽媽動粗，媽媽為此離家出走，因為他年紀還小，所以每天都跟爸爸到工作的酒吧，睏了就睡在車上，他表示知道父親很關心他，因此他並不覺得辛苦，「因為這樣，所以我才能更勇敢去面對很多事情」，最後爸爸也靠一頓浪漫的晚餐挽回媽媽的心。
法比歐在23歲那年到台灣當交換學生，後來他被經紀人發掘，成為模特兒，就此踏進演藝圈，不料他來台發展的第3年，爸爸就因癌症過世，「我爸爸鼓勵我到處去看、去旅行，因為他覺得旅行是最好的學習」，父親的過世，也讓他體會到陪伴家人的重要。
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