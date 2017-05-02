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《美恐7》將與川普有關 快銀自願想演第一千金！

2017/05/02 08:24

「快銀」伊凡彼得斯（左）自願在《美國恐怖故事7》當中反串演出「第一千金」伊凡卡川普（右）。（合成圖，翻攝自Pinterest）

〔記者陳昱均／綜合報導〕美國FX有線電視網所推出的影集《美國恐怖故事》，自2011年第一季正式開播後，就獲得不少劇迷的喜愛，這6季下來也玩遍各種恐怖設定，讓驚悚片迷們大呼過癮；而該劇原創者萊恩墨菲（Ryan Murphy），在今年2月時就曾揭露自己為最新第7季所做出的設定，表示自己受到去年美國總統大選的啟發，新一季內容將根據「大選」的故事來編出新劇情，引發期待。而身為該劇固定班底之一的「快銀」伊凡彼得斯（Evan Peters），最近就放話說自願想要演出「第一千金」伊凡卡川普的角色，令人啼笑皆非。

《美國恐怖故事》原創萊恩墨菲先前透露第7季的主題將與川普還有去年的美國總統大選有關；此為網友合成圖，非該劇第7季宣傳照。（翻攝自推特）

自從萊恩墨菲透露新一季劇情將與「大選」有關後，在劇中表現搶眼的女主角莎拉保羅森（Sarah Paulson）就曾說想反串演出川普一角，對此，伊凡彼得斯最近在紐約翠貝卡電影節上接受《The Hollywood Reporter》訪問時，就表示：「莎拉可以演出任何角色，所以她肯定也能夠演好川普」，認為川普這個人本身有太多外在特質可以讓莎拉保羅森去好好鑽研，很期待看到她所演出的川普會變成什麼樣子，甚至放話：「如果莎拉可以演川普，那我就要演伊凡卡」，震驚不少人。

莎拉保羅森（左）先前就曾表示自己想要反串演出川普（右）的角色。（翻攝自Papelpop）

雖然新一季的主題已經被公開，不過《美國恐怖故事》過去一向的傳統，就是在開播前都會對當季主題、角色與設定等細節都保密到家，就連看到預告後也不一定能夠明確知曉新一季內容到底在幹嘛，因此伊凡彼得斯也不願提前爆雷，除了強調：「這會是相當與眾不同的一季」外，僅表示：「我就不多說些什麼了，因為我想讓觀眾看完之後自己做決定，《美國恐怖故事》只是替大家觸發了按鈕罷了，不過能讓人們藉此去思考，因此之後看觀眾怎麼反應會是很有趣的一件事。

《美國恐怖故事7》主題將與大選還有政治相關，演員們的表現都令人相當期待。（翻攝自Screen Rant）

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