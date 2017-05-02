被酸「沒資格在演藝圈」 劉雨柔照樣造句嗆鄉民

劉雨柔個性嗆辣敢言，是不少綜藝節目的常客。（翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人劉雨柔身材火辣，個性直爽敢言，從不吝嗇分享自己好身材的她，常作客各大綜藝節目，但是她昨日卻收到一名網友私訊攻擊，酸她只是個G咖：「什麼才藝都不會，根本沒有資格在演藝圈。」對此，她也以照樣造句狠狠回嗆網友：「什麼臉都不敢露，根本沒資格在人間！」

劉雨柔與網友互嗆。（翻攝臉書）

劉雨柔昨日在臉書上公開一段自己與網友的對話，只見該網友劈頭就酸她：「什麼才藝都不會，根本沒資格留在演藝圈。」甚至嗆她是個被模特兒圈踢出的G咖，就算再訓練5年也是個「無名小卒」。而個性嗆辣敢言的劉雨柔，也以照樣造句的方式回擊：「你什麼臉都不敢露，根本沒資格在人間，你算是邊緣人，又狗嘴裡吐不出象牙，也不敢好好當人，妳一定是人類都不要你了，就算你在（再）輪迴個5次也是個滋事份子。」

網友揚言提告劉雨柔。（翻攝臉書）

劉雨柔與網友你一來我一往的嗆聲，也讓該網友揚言提告：「憑什麼說我是滋事分子，憑這4個字我就可以告妳了。」之後劉雨柔就截圖回應：「妳慢慢告吧」、「要告，我幫你截圖了！」劉雨柔還自嘲說：「謝謝你，竟然知道那麼不紅的我以前是個模特兒。」直率性格引起粉絲一片叫好。