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老婆說的都對！小艾爆蜜拉太神了預測川普當蒜

2017/05/02 08:34

艾希頓庫奇（右）與愛妻蜜拉庫妮絲，婚後生活十分美滿。（翻攝E!Online ）

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢銀色夫妻檔「小艾」艾希頓庫奇與蜜拉庫妮絲，於去年11月30日順利生下第2胎──兒子狄米崔，小艾最近做客艾倫狄珍妮秀時，被問到兒子狄米崔的命名由來，他直言兒子的名字就是蜜拉挑的，更爆料蜜拉當時曾神預言，鐵口直斷川普會當選美國總統，讓他驚呼：「老婆一定是對的！」

小艾最近上艾倫狄珍妮秀受訪時表示，家中無論什麼都由老婆作主，就連兒子的名字都是她選的：「有天晚上和蜜拉共進浪漫晚餐，她就突然說『我想川普會選上總統，然後兒子的名字是狄米崔』。」決定兒子名字之餘，還神預測總統大選的結果，讓小艾笑著說：「川普也真的當選總統，蜜拉說的都是對的！」

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