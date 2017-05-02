穿三角褲登雜誌封面 索爾緊盯性感辣妻

克里斯漢斯沃（左）與妻子艾爾莎帕塔基（右）婚後感情甜蜜。（翻攝自克里斯漢斯沃Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕33歲澳洲男星「雷神索爾」克里斯漢斯沃，2010年與大他7歲的西班牙性感愛妻艾爾莎帕塔基結婚，育有1女及1對雙胞胎兒子，夫妻倆婚後感情甜蜜，常在網路上曬恩愛。近日艾爾莎穿著性感登上雜誌封面，讓索爾忍不住緊盯愛妻。

日前，克里斯漢斯沃的辣妻艾爾莎上半身穿短板毛衣，下半身穿性感三角褲，露出纖細的腰及修長美腿，登封西班牙版的《ELLE》雜誌，雜誌開賣後，索爾隨即在Instagram上放閃，PO出一張自己拿著該雜誌，看得津津有味的照片，並且搞笑表示：「看來我得用點神力來追蹤這個狂野的美女！」讓不少粉絲直呼：「好甜蜜。」

克里斯漢斯沃IG全文。（翻攝自克里斯漢斯沃Instagram）