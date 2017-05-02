穿三角褲登雜誌封面 索爾緊盯性感辣妻
2017/05/02 08:08
克里斯漢斯沃（左）與妻子艾爾莎帕塔基（右）婚後感情甜蜜。（翻攝自克里斯漢斯沃Instagram）
〔娛樂頻道／綜合報導〕33歲澳洲男星「雷神索爾」克里斯漢斯沃，2010年與大他7歲的西班牙性感愛妻艾爾莎帕塔基結婚，育有1女及1對雙胞胎兒子，夫妻倆婚後感情甜蜜，常在網路上曬恩愛。近日艾爾莎穿著性感登上雜誌封面，讓索爾忍不住緊盯愛妻。
日前，克里斯漢斯沃的辣妻艾爾莎上半身穿短板毛衣，下半身穿性感三角褲，露出纖細的腰及修長美腿，登封西班牙版的《ELLE》雜誌，雜誌開賣後，索爾隨即在Instagram上放閃，PO出一張自己拿著該雜誌，看得津津有味的照片，並且搞笑表示：「看來我得用點神力來追蹤這個狂野的美女！」讓不少粉絲直呼：「好甜蜜。」
克里斯漢斯沃IG全文。（翻攝自克里斯漢斯沃Instagram）
相關新聞
- 星爵認了被雷神好身材威脅到 還差點拋棄老婆愛上他！
- 沒參演《美隊3》 雷神還以為自己被開除了！
- 掌握收益！介入特別股正逢時
- 雷神換新造型 漢斯沃很滿意：終於不用…
- （影音）雷神完勝柯瑞！奇蹟投進跨全場巨大三分球嗨翻
- 五月憑證報稅 ｅ化繳退稅送好禮
- 《金球紅毯》雷神鷹眼都來了！成紅毯「黑白雙煞」
- 《雷神3》預告狂破迪士尼點擊紀錄 稱霸漫威系列作品
- （影音）索爾大戰浩克！《雷神索爾3》預告歡樂曝光
- 粉絲崩潰！雷神新造型竟長這個樣子
- 奇異博士法力高強 洛基卻對他不屑一顧！
- 2017漫威英雄大回歸/索爾結盟浩克
- 雷神背叛漫威變超人！被美國隊長蜘蛛人「追殺」
- 確定了！奇異博士《雷神3》合體索爾、浩克
- 互到對方家中過節 麥莉與雷神弟聖誕閃不停
- 什麼！約翰希納參演《雷神3》 還演「他自己」？
- 雷神驚爆婚變 一招真相大白
- 被爆婚姻觸礁 雷神霸氣勾老婆秀恩愛破謠言
推薦新聞