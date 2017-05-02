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（專訪）《通靈》導演解析成功要素 告白最感動的是…

2017/05/02 07:25

《通靈少女》郭書瑤飾演靈媒，出色演技獲導演讚賞。（公視提供）

〔記者粘湘婉／專訪〕公視、HBO Asia合作製播台灣影集《通靈少女》日前播出完結篇，生離死別的催淚結局哭翻大批粉絲。該劇從開播到完結，一路緊抓戲迷的心，不僅成功打造口碑、收視雙贏，也讓台灣戲劇成功走向國際。導演陳和榆昨受訪時，自我剖析該劇受歡迎的要素，並告白透過該劇最大的收穫，就是「找到了台灣影視圈新的可能性，而且證明觀眾是可以被引領的」。

該劇前身為30分鐘短片《神算》，陳和榆表示，當初公視帶著《神算》到國外參展，發現國外媒體對該片有極高興趣，頻頻詢問有沒有續集。當初他正在考慮，要將《神算》擴大格局發展成院線長片，也有不少國內外片商頻頻向他招手，表達高度興趣。然而公視認為該片有發展成影集的潛力，又希望能增加台灣戲劇在國際的曝光度，積極牽線提供HBO Asia這個新平台，難得機會讓他決心放手一搏，方向大轉彎改拍成影集。

《通靈少女》導演陳和榆（右）。（HBO Asia提供）

他透露第一次和國際平台合作壓力很大，很多創作者在國內拍攝，都面臨到很多的限制，包括觀眾取向、投資方喜好等等，讓創作者綁手綁腳，「最感動的其實是，《通靈少女》是青春成長故事，和台灣傳統的宮廟文化做結合，其實是很有實驗性質的題材，但HBO Asia不僅讓我們團隊放手去做，也給了創作者很大的空間，不去干預」。

這次《通靈少女》成功創下口碑、收視雙贏，他說:「最感動的是，證明觀眾可以被引領。大家可以接受新的事物和題材，而不是去猜測觀眾想看什麼，一窩蜂拍一樣的故事。希望這是一個開端，開啟一個新的機會，讓大家願意去嘗試不一樣的可能。台灣也需要更勇敢的投資方。」

然而台灣對於年輕的創作者來說，環境算是相對嚴苛，「大家都累積了相當大的創作能量，卻沒有一個好的機會和好的平台。這次藉由這次機會，找出新的可能性，環境也需要慢慢去改變。」

當他被問到「該劇受到觀眾熱烈迴響的原因」，他想了想回答：「應該是因為切入的角度，還有充滿生活感的感覺吧。看起來很奇幻的通靈題材，沒有讓人害怕的元素，卻是充滿親切感，以人為出發點。而且劇裡小真的個性，就像是你我身邊會出現的鄰家大姊姊一樣，親切又很容易進入。」並大讚郭書瑤演技相當有渲染力，讓觀眾很容易就入戲。

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