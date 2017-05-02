（專訪）《通靈》最終回催淚導演踹共啦！結局這句台詞引共鳴

《通靈少女》中，蔡凡熙（右）飾演的「阿樂」因意外，與郭書瑤（左）飾演的「小真」天人永隔。（公視提供）

〔記者粘湘婉／專訪〕「我都幫不了自己了，還當什麼仙姑。」郭書瑤在公視、HBO Asia合作製播台灣影集《通靈少女》中，飾演靈媒「小真」，超能力幫助不少信徒，但面對人生仍舊只能靠自己闖。該劇前晚播出大結局，男主角「阿樂」蔡凡熙車禍身亡與「小真」天人永隔，催淚結局讓大批網友直呼：「好難接受」、「導演出來面對」。昨導演陳和榆受訪時，透露「阿樂」的死他也不捨，但身邊親友「離開」是每個人必經之路，也是小真人生成長必須跨越的關卡。而「小真」一角也是劇中他覺得最有共鳴的角色。

陳和榆笑稱播出結局前，他曾想過「跑路」、「出國深造」，但因前晚要舉辦特映會，身為導演的他，必須要和粉絲一起迎接結局，他只好打消念頭。至於「阿樂」的死，也是從一開始寫劇本時就安排好了，「我知道觀眾捨不得阿樂，其實我也是」。

《通靈少女》導演陳和榆。（陳和榆提供）

陳和榆表示，這部劇當初設定就是以人為出發點，「主題是青春成長，不只講青春，也講人性講生死。」他最想傳達的主軸就是愛與死亡，每個人都要懂得珍惜身邊的人。「小真透過幫信徒解決問題，漸漸成長，最後她也得學會面對生離死別這個人生關卡，跨越這關學會成長。 」

劇中「小真」因通靈能力，被稱作「帶天命」，甚至被信徒當作「仙姑」感到迷惘又困惑，這點讓陳和榆十分有共鳴。「劇中她作為靈媒，要指導信徒人生方向，但她自己明明也只是個孩子，是個迷惘的人。有時候，人就是必須要扛起一些責任，去當帶頭的那個人，導演這個角色其實跟小真有異曲同工之妙。」現在的他，完成《通靈少女》拍攝，透露就像完成了一個旅程，「接下來應該會先休息，繼續寫研究所的畢業論文，準備畢業。」至於會不會有第2季拍攝，他透露「一切還在討論當中，目前都還沒定案」。

該劇從短片《神算》蛻變至今，搖身一變成為家喻戶曉的影集，期間身為導演的他，也面臨到親人離世的課題，他不願多談僅淡淡表示，劇中其實有很多台詞，也是他想對自己說的，「小真很勇敢，年紀大了其實都得要面對生命的無常，但像小真一樣去接受，活在當下才是最重要的」。

而劇中以6集篇幅，讓觀眾跟著「小真」又哭又笑，一起走過人生成長之路，最後小真放下阿樂的死，也終於接受真正的自己，就如同結局這句台詞，「我終於理解真正的超能力，不是通靈驅魔、超渡祭改，而是面對生命中的種種無常，還能坦然微笑。」