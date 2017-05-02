（專訪）台大研究生情侶檔 為100萬忙到天荒地老

脆樂團是工作夥伴也是情侶檔。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕台大機械研究所畢業的高材生情侶檔「脆樂團」，在一起7年，一步一腳印完成音樂夢想，笑稱以前做音樂是「2人工廠」，獨立製作，辛苦包辦一切，但這次推出新專輯《你快樂，嗎》，擁有更多資源，也順利完成Legacy演唱會，收穫滿滿。

「脆樂團」是由Skippy和丁不拉丁（亦可稱丁丁）所組成的男女雙主唱樂團，2人交往多年，卻還不急婚，也慶幸爸媽都沒有催婚。

擁有高學歷的「脆樂團」，雖也有親友會覺得他們選擇組團有點浪費，但Skippy說：「不會浪費，在台大念研究所讓我們吸取更多創作養份，這都是緣份，否則我也不會遇到丁丁。」

脆樂團都是台大研究所畢業的高材生。（記者胡舜翔攝）

「脆樂團」難忘過去為了增加表演機會，到西門町的茶館表演測試能耐，當成「練功」。新專輯中有首《100萬》，拍MV費盡心思，逐格動畫讓他們戲稱自己忙到天荒地老。

談到快樂，Skippy說：「我的快樂就是能和台下歌迷有連結，能夠一起分享記憶。」丁丁則說：「快樂就是清楚知道自己有什麼、沒有什麼，記得跨年晚會上看到滿天彩紙飛揚，我內心只有快樂，因為我很清楚我擁有什麼。」