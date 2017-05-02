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（專訪）林志玲名利雙收 最遺憾的是這兩件事

2017/05/02 07:19

林志玲從模特兒跨足主持人、演員，10幾年來在事業這條路走來順遂。（翻攝自微博）
〔記者吳琬婷／專訪〕42歲的林志玲從「台灣第一名模」跨足主持人、演員，10幾年來在事業這條路走來順遂，她充滿感謝、也很知足，表示：「我好像跟老天爺借了3倍的時間來工作，我已經夫復何求、沒有更多的慾望和心願了。」但提及最遺憾的事，她則嘆沒能花更多時間陪伴逐漸年邁的父母，以及還沒找到可以攜手共度一生的「對的人」。

林志玲回憶工作經歷，她從大學畢業之後，至今都沒停下腳步，從模特兒身份跨行踏入主持界、電影圈，不僅擔任過三金典禮主持人，更參與過不少大片演出，近期作品《吃吃的愛》、《喜歡你》也即將上映，演藝成績相當亮眼。

林志玲遺憾沒能花更多時間陪伴逐漸年邁的父母。（記者宋志雄攝）但也正因投入大部分的時間拚事業，讓林志玲不禁遺憾沒能有更多時間陪伴家人。林志玲的母親吳慈美2月底傳出身體狀況不佳，讓她相當擔憂，她透露，平日會監督家人的飲食、運動以及身體檢查，但指「時間是最寶貴的禮物」，實質的陪伴才是最重要的，因此她今年下半年，將排開工作、放自己一段長假，專心陪伴家人，也調整自己生活的腳步。

至於感情生活，林志玲坦言，「一直在尋找那個對的人。」希望對方是在她外表衰老後，仍能看到她內心價值的人。雖然「對的人」目前還沒出現，但她對於現階段生活，感到相當知足，笑說「會用更多的愛接納不同的人生歷程。」

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