《紙風車的魔法書》 明晚七美國中演出

《紙風車的魔法書》由5個段落組合而成，圖為「兵馬俑」演出片段。（紙風車劇團提供）

〔記者楊明怡／台北報導〕紙風車劇團將於明（2日）晚在澎湖七美國中演出《紙風車的魔法書》，這齣包含歌舞秀、黑光劇、互動的經典戲碼，出動陸、海、空多種交通工具才順利來到七美，紙風車希望鄉親踴躍觀賞，讓開場的煙火，點燃孩子眼中讚嘆的生命之火。

澎湖七美有「離島中的離島」之稱，劇團表示，演出加上交通，至少需要3天，而且時間要算得很準，不然錯過船班，就要再多一天。

為了讓七美民眾欣賞到劇場級的大型表演，技術人員先搭飛機直飛七美，演員則從布袋坐船到馬公，再從馬公坐快艇到七美，而龐大的舞台燈光、音響、服裝、道具運送，更令人傷透腦筋。

《紙風車的魔法書》明（2日）晚將在澎湖七美國中演出。（紙風車劇團提供）

幸好，在與西湖村村長呂汶駿討論後，紙風車找到解決辦法，向七美區公所租借貨櫃，從布袋將上述貨物運到七美港口，包含巫婆之舞、兵馬俑、動物運動大賽、招財貓報恩、黑光劇的《紙風車的魔法書》，終於能原汁原味搬上離島舞台。

明晚的演出是中國信託慈善基金會「台灣夢」兒少社區陪伴扎根計畫、兒盟「偏鄉小學兒童關懷輔導計畫」和紙風車合作的25場演出最後一場，紙風車表示，過去8個月去了很多地方，像台東尚武社區離市中心約一個半小時路程，演出場地尚武國小操場廣闊，但學生人數不到百人；桃園高原國小則因地勢關係風大得驚人，很難想像學生如何度過寒冬，「我們從中深刻地感受到資源不足的問題，因此更珍惜每一次的演出，期盼真的能讓弱勢兒童有更多接觸藝文的機會。」

《紙風車的魔法書》由巫婆之舞、兵馬俑、動物運動大賽、招財貓報恩、黑光劇等5段落組成。 （紙風車劇團提供）