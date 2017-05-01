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（專訪）不曾遇過性騷擾 林志玲自揭原因是...

2017/05/01 22:21

林志玲鼓勵女生勇敢說不，不要讓自己置身危險的環境。（記者宋志雄攝）

〔記者吳琬婷／專訪〕近期女性遭霸凌、性侵的社會事件受矚目，「第一名模」林志玲說，女生首先要懂得「勇敢說不」，再來就是不要讓自己置身危險的環境，保護自己。被問到是否有被性騷的經驗？林志玲幽默表示：「可能因為我是志玲姊姊，大家不敢。」但她也強調，若有人超越底線，一定會當面阻止。

林志玲鼓勵女生勇敢說不，不要讓自己置身危險的環境。（記者宋志雄攝）

談起女性如何保護自己，林志玲表示，不管是言語或肢體的攻擊，都要勇於拒絕，不要讓自己受委屈，「千萬不要想說可能會渡過，有時後小小的累積都會變成創傷。」

林志玲出道以來，碰過不少批評和不實言論攻擊，她有所感觸得表示，「我一直覺得言語像把刀，有時真的可以殺人。」強調內心必須夠強大才能抵抗，但並非每個人都能做好心理建設，盼大眾要學會將心比心、講話負責任。

林志玲也說，「生命是自己的，是無可取代的，沒有人能夠用言語或肢體去霸凌你。」也向受過創傷的人喊話：「生活很大、世界很大，有時候大家會鑽牛角尖，鑽到黑洞裡出不來，但覺得過不了的時候，先講出來，讓親朋好友一起分擔憂愁。」

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