李㼈捐血不怕暈 孫淑媚遭退貨一旁忙「餵奶」

李㼈捐血，霍正奇、孫淑媚、林健寰在旁忙餵牛奶加油。（台視提供）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕台視新八點檔《牡丹花開》如火如荼拍攝當中，主要演員李㼈、孫淑媚、霍正奇及林健寰，日前相約拍戲空檔挽袖捐血做公益，然而一行4人竟只有李㼈成功過關，通過捐血門檻，其他3人都被「退貨」，只能在旁當啦啦隊。孫淑媚在旁聽從護理師指示，笑替李㼈餵牛奶，擔心他暈倒，李㼈卻快嘴幽默回應：「不管什麼情況都不會暈！被美女環繞也不會暈，我可是『老船長』捏！」

《牡丹花開》劇組演員林健寰（左起）、霍正奇、孫淑媚、李㼈抽空捐血做公益。（台視提供）

李㼈從18歲便開始捲起袖子捐血助人，家裡還保存著早期的捐血卡，他笑稱：「只要是能夠幫助人的事我都很願意做！有時在捐血站也要排隊等，結果一堆民眾找我拍照，也算是另類公益宣傳。」他透露平常飲食和作息都會特別注意，才能擁有維持健康狀態。

而身型纖細的孫淑媚之前也因體重過輕被請下捐血車，不料這回仍吃了閉門羹，她一臉無奈表示：「每次去都只有在外面等的份，今天特別吃完便當來量，結果42.8kg還是沒達標。」，對李㼈能夠捐血更是從心底感到敬佩。看到李㼈捐血，忍不住大喊：「㼈哥看完你捐血我以後應該不敢吃豬血湯了！」李㼈聽完也妙回：「不然今晚一起去吃鴨血鍋好了，還可以去附近市場買個香菜回來配。」

「加油團」之一的霍正奇原本也要一起響應，無奈早上太早起，他自嘲說：「我今天就是來幫李㼈安慰加油、再來就是喝牛奶。」他自海軍陸戰隊退伍之後共捐過2次血，自豪表示：「那時候血是最健康的了，海陸耶！老阿嬤用了我的血柺杖都不用拿了！」林健寰則是因感冒剛康復被「退貨」，現場大開玩笑：「不然李㼈你連我的份一起、捐個1000C.C.好了」。該劇預計本月上檔。