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「花招多、不持久」E奶辣模這樣看台男

2017/05/01 21:31

雪碧作風大膽，在網路上有小名氣。（翻攝自雪碧臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕小模雪碧擁有E奶好身材，經常在臉書曬出性感火辣照片，在網路上小有名氣，她近日和蔡阿嘎合作演出大馬歌手黃明志的MV，受訪時更透露台灣男生「花招多、不持久」，如此辛辣的言論網友反應兩極。

雪碧（右）分析台男的優點和缺點。（翻攝自YouTube）

雪碧日前上黃明志的網路單元節目時透露，發生過性關係的男友目前有8個，國籍遍及香港、南韓、新加坡和中國，她更分析台灣男生有五大優點「體貼、節儉、嘴巴甜、刻苦耐勞、花招多」，透露約會時台男都相當節儉，會把她吃剩的東西吃完，外國男友則不會；更直言最懂日本AV的就是台男，每每使出的「床技」花招都會讓她驚喜連連、讚不絕口。

雪碧（右）直指台男愛學AV花招多，卻反而不持久。（翻攝自YouTube）

不過話鋒一轉，她也認為台男的缺點和優點環環相扣，節儉過頭就會變成小氣，甚至還會崇洋自卑、愛吹牛、媽寶等，而床上的花招多就會導致「那裡」不持久，直言台男愛把女友當成AV女優，「殊不知AV女優哪有真的那麼爽」，不過這番言論也引來網友痛譙「什麼Level的女生找到什麼Level的男生」、「如果像妳這種玩到很鬆的，誰能持久？ㄏㄏ」

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