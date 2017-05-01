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民視林口新棚首起用 白家綺就想著這件事

2017/05/01 19:46

民視總經理王明玉也趁錄影空檔到攝影棚給大家鼓勵。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕胡瓜及白家綺主持的民視週六綜藝歌唱比賽節目《台灣那麼旺》，節目將邁入開播以來第一週年的里程碑。今天是民視林口總部攝影棚第一次啟用錄影，《台灣那麼旺》率先開錄，民視節目事業群資深副總經理許念台，帶領製作單位以及全體員工拜拜祈福新棚啟用順利圓滿。

民視節目事業群資深副總經理許念台，帶領製作單位以及全體員工拜拜祈福新棚啟用順利圓滿。（民視提供）

主持人胡瓜說「民視林口總部又新又大，相信節目收視一定能蒸蒸日上，期許未來能繼續為觀眾做好節目。」，主持搭檔白家綺看到民視的家落成讓她很感動，更表示將更努力在節目上，也趕快存錢買棟屬於自己的家。

民視總經理王明玉也趁錄影空檔到攝影棚給大家鼓勵，她感動的表示一看到攝影棚就把棚內照片傳給朋友看，大家還以為是「Las Vegas」的表演現場，引起一陣驚呼，總經理更表示期待民視新棚有更多節目做交流。

白家綺看到民視的家落成讓她很感動，也趕快存錢買棟屬於自己的家。（民視提供）

節目迎向第一週年之際又將迎接感恩母親節，節目也特地找來參賽者的媽媽提前度過母親節。藝人組衛冕者楊蒨時的媽媽今天也特地進棚為女兒加油，楊蒨時趁節目錄影向媽媽告白，讓錄影現場增添濃厚的溫馨感。

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