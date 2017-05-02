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女星台大畢業旅美7年 這樣形容台灣好催淚

2017/05/02 07:46

恐怖短片《二句話說鬼故事：我的媽》因劇情融合超能力、驚悚和女女戀，首映時影迷驚悚又感動。（海鵬）〔記者賀靜賢／台北報導〕台灣女星林微弋畢業於台大戲劇系，赴美國哥倫比亞大學攻讀表演藝術碩士，2015年以短片《When Mom Visits》連續奪獎，去年返台拍導演陳宏一作品《自畫像》，盪鞦韆性愛戲大膽引人注目。旅美7年來，林微弋在美國力拚演藝路，她形容台灣「是家，是港。在美國有點像是放風箏，外頭不管怎麼狂吹，那根細線總是穩穩的抓著我，提醒我方向跟給我安全感。」她說台灣是自己成形的靈魂跟養分。

林微弋台大畢業，在哥倫比亞大學攻讀碩士。（海鵬）紐約翠貝卡影展剛落幕，台片《自畫像》旅美女星林微弋以恐怖短片《二句話說鬼故事：我的媽》參展，因劇情融合超能力、驚悚和女女戀，首映時影迷驚悚又感動，也認識了這位台灣女星。林微弋片中扮女同志，和隔壁女鄰居瘋狂纏戀，有一場「隔牆做愛」自慰戲，她形容放映時，全場鴉雀無聲還「倒吸一口氣」。

由美商華納兄弟投資的《我的媽》雖是短片，但製作或特效相當講究，林微弋片中有隔空取物超能力，一緊張就會讓身旁物騰空飛起，走《大法師》路線。

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