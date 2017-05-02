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本人比電影好看！《星際2》外星妹子們真面目長這樣

2017/05/02 07:25

《星際異攻隊2》中女角不少，不過大都沒以真面目示人。（合成圖，翻攝自網路）

〔記者盧家豪／綜合報導〕漫威新片《星際異攻隊2》全球開出亮眼票房，片中外星角色各異其趣令人眼花撩亂，然而片中女孩們全都被畫得五顏六色，事實上每位都是顏值超高的實力派演員。

其中大家比較熟識的該是38歲的「葛摩菈」柔伊沙達娜，事實上她是黎巴嫩、印度、愛爾蘭、牙買加4國混血兒，曾演出《阿凡達》、《星際爭霸戰》、《黑蘭煞》等片。

《星際異攻隊2》中飾演「葛摩菈」的柔伊沙達娜。（翻攝自網路）

葛摩菈的妹妹「聶布拉」由蘇格蘭女星凱倫吉蘭飾演，角色可以說是「面目全非」，但事實上她之前是一位紅髮美女模特兒，為了《星際2》還把頭髮剃光，敬業精神令人佩服。

《星際異攻隊2》中飾演「聶布拉」的蘇格蘭女星凱倫吉蘭。（翻攝自網路）

戲份吃重的[「螳螂女」是片中少見的亞洲臉孔，由有著韓國血統的法國演員龐克萊門捷夫飾演，本片也是她嶄露頭角的代表作，未來上映的《復仇者聯盟3：無限之戰》也能再見到她的身影。

《星際異攻隊2》中飾演「螳螂女」的龐克萊門捷夫。（翻攝自網路）

金光閃閃「至高族大祭司阿耶莎」演員伊莉莎白黛比基年僅25歲，身高190公分讓她在出現在影視作品中總成為亮點，電影《紳士密令》、《大亨小傳》、影集《夜班經理》中都能看到她的身影。

《星際異攻隊2》中的「大祭司阿耶莎」演員伊莉莎白黛比基。（翻攝自網路）

《星際異攻隊2》現正上映中。

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