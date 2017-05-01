「這群人」發狂怒吼 網友狂讚講出服務業心裡話

尼克氣得大喊「我現在就擺爛不結帳阿！」。（擷取自Youtube）

〔記者洪素津／台北報導〕網紅「這群人」又再度怒吼出服務業心聲，吼得大家大喊暢快，因為在現實中根本無法這樣暢所欲言，一樣米養出百樣人，有好客也有奧客，時常遇到奧客卻只能摸摸鼻子息事寧人，昨晚「這群人」又釋出搞笑影片，讓大群網友紛紛留言敲碗再推出別種爆走系列。

空服櫃台不堪其擾，怒吼「要等就等，不然去搭別家」。（擷取自Youtube）

影片一共列舉急診護士、鞋店服務員、銀行服務員、超商櫃台服務員、空服櫃台、飲料店服務生，每段影片內容句句戳中服務業心裡話，急診中總是會有「死不了的人」硬要掛急診，護士一一列舉症狀高喊「給我滾」可真是大快人心，同時也點出重點「把資源留給需要的人」。

前幾日才有超商員工分享免運取貨累死店員，影片中「這群人」也提及超商結帳時，客人總是不按步驟來，一下子不會用印表機，一下子要泡咖啡沒加牛奶，一下有要找網購包裹，讓尼克氣得大喊「我現在就擺爛不結帳阿！反正時間是你們的，時間在走我錢照領阿！」嚇得顧客無語反駁。

護士一一列舉症狀高喊「給我滾」可真是大快人心。（擷取自Youtube）

空服系列也引起大共鳴，航班時常因天候因素而dely或停飛，但有些顧客總是不懂保護自身安全，堅持要飛而到櫃檯大吵大鬧，這讓空服櫃台不堪其擾，怒吼「要等就等，不然去搭別家」，話語寫實深刻。

「這群人」用誇張詼諧手法拍攝，縱使無法在現實生活中執行，但無形中也療癒從事服務業人員，給這些人管道抒發壓力，同時也達到呼籲大家要將心比心才行。