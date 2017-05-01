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《通靈》驚艷亞洲 王小棣這樣說...

2017/05/01 16:35

王小棣（右二）與演員莫允雯等一同推廣IP內容的魅力與獨特性。（記者楊媛婷攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕日前植劇場正在緊鑼密鼓拍攝由傅培梅同名自傳改編的《五味八珍的歲月》，總統蔡英文一大早帶著豆花探班，讓植劇場總監製、導演王小棣有感而發，他笑稱創作人求學時代多半是「壞學生」，蔡英文與文化部長鄭麗君一路都是「好學生」，表示好學生願意認真想辦法，從大眾文化支撐國家競爭力，「這是好事」！


昨日播畢的《通靈少女》，故事納含台灣特殊宮廟文化，台味戲劇創作驚豔全亞洲，在各國也創下高收視率，王小棣認為現在觀眾不僅成熟還很挑剔，隨著網路打破戲劇播放的框屆，戲劇作品爆炸的年代裡，「故事愈原創、愈有自身特色，就不用擔心（找不到市場）。」王小棣舉植劇場之前推出的懸疑類型片《天黑請閉眼》為例，甚至吸引美國專營推理懸疑作品的平台主動洽談，「這是以前不會發生的事，過去好萊塢哪會來關注台灣、關注亞洲這個小小地方。」


王小棣進一步表示，台灣這幾年最委屈的是很多人都認為市場過小，導致環境惡性循環，甚至面臨各式審查制度，但隨著IP故事內容產業興起，以及新的網路平台盛行後，跨界製作的產出反而更能突顯台灣最珍貴的「自由創作空間」，他也說現在台灣新一代的創作者已經走出單一「小清新」，走向更活潑與多元的風格。


文化部成立「影視國家隊」，並施行媒合影視投融資等政策，還有蔡英文以總統高度關心影視產業與政策，長期在創作圈「單打獨鬥」的王小棣表示肯定，他說過去菁英份子並不重視大眾文化，甚至認為電視、電影、漫畫都是不務正業，社會也瀰漫「好學生做人上人」的氛圍，他說現在政府部門發現文化能帶起國家競爭力與建構文化經濟產業，並開始投入資源推行政策，「這是好事，大家互相摸索，一起將事情做好，一起推動IP故事跨界合作，這就是進步。」

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