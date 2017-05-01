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伙食費月30萬挨批炫富 女星冰箱塞滿這些

2017/05/01 17:36

李湘（左）與老公王岳倫（中）結婚8年，育有一女。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國知名主持人李湘與導演尪王岳倫結婚8年，育有一女，近日她與女兒王詩齡獲邀至《拜託了冰箱》當嘉賓，大方曬出家中冰箱食品，裡頭塞滿許多山珍海味，她先是透露自己每月總開銷約60萬（約台幣270萬），光是吃的部分，花費就已達7萬（約台幣31萬），驚人的花費，讓所有嘉賓驚呆，也意外登上熱搜榜冠軍。

李湘一個月的伙食費達7萬（約台幣31萬）。（翻攝自微博）

李湘家中冰箱有許多食材是主持人認不出，還得靠李湘的女兒出面講解。（翻攝自微博）

黑松露菌醬、干貝、蝦子已是李湘家中冰箱的基本配備，當中不乏山珍海味及名貴保養品，還有高檔燕窩、蟲草及海參等，無一不是進口貨，甚至還有許多食材是主持人認不出，還得靠李湘的女兒出面講解，粗估冰箱裡的食材，就已超過百萬。

李湘透露家中冰箱塞滿各地進口的水果。（翻攝自微博）

李湘家中冰箱塞滿高檔食材，粗估超過百萬。（翻攝自微博）

節目播出後，不少人認為李湘有炫富之嫌，但也有人跳出護航，指「她會花錢，也會投資！」、「7萬又怎樣，自己賺來的！」，李湘事後在節目上澄清，「我家1個月伙食費就1萬吧（約台幣4.5萬），在看到網友評論後，氣得在微博寫下，「明明節目嘉賓的一句玩笑話，卻莫名其妙寫成『伙食費每月7萬』，斷章取義跟風炒作都請適可而止吧！」她不忘公開尋求：「誰家每月花7萬伙食費，別忘了請我們全家去蹭飯哈！」

李湘家中冰箱塞滿高檔食材。（翻攝自微博）

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