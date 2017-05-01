（獨家）方宥心緋聞絕緣體 遭母嗆「你也太悲哀了吧！」

方宥心0緋聞被媽媽糗。（記者潘少棠攝）

〔記者洪素津／專訪報導〕方宥心24歲參加歌唱節目星光大道捲土從來，更獲第一名卻苦無發片機會，隨後即把觸角延伸至主持、戲劇，方宥心演藝之路浮沉飄移但近年逐漸在戲劇中展露頭角，目前方宥心接演過多部戲劇作品，又接下歌唱節目主持人，事業逐漸有成的她，感情狀況卻一籌莫展，堪稱「戀情、緋聞絕緣體」。

方宥心無奈找不到自己的那杯「溫茶」。（記者潘少棠攝）

方宥心媽媽本來並不支持方宥心走入演藝圈，但看見方宥心在戲劇上有亮眼表現後便逐漸卸下反對心意，還默默問「你那個戲什麼時候要播？」但除事業上媽媽掛心外，對於方宥心的感情生活媽媽也語出驚人，方宥心笑說媽媽很矛盾，時常問「你在圈子都沒有人追過妳嗎？都沒有別的藝人追妳嗎？也太悲哀了吧！妳是不是哪裡有問題？還是妳穿著關係，妳要不要試著留長髮？」又會自問自答說「不要結婚，如果妳想要小孩就去生一個我幫你帶。」

方宥心說自己喜歡大叔。（記者潘少棠攝） 方宥心專訪。（記者潘少棠攝）

方宥心談起民視《外鄉女》和傅子純的戀愛情節，方宥心打趣比喻「男主角猶如溫茶般讓女主角猶如冰塊般慢慢融化，兩人一起建構美好未來」；問及自己的那杯溫茶在哪裡？方宥心無奈嘆「你要介紹嗎？」她表示自己不是浪漫派情人，且非常被動，進入交往階段也很少有熱戀期，對愛情沒有很大憧憬，「難道和同劇演員也無愛情火花？」方宥心笑說「還真的沒有，因為我很少有感情戲 都飾演一些小男生、高中生、大學生」。

方宥心自身感情不甚豐富，對於這次感情戲相對較多的《外鄉女》，方宥心表示演出感情戲並不會用自己的戀情下去揣摩，因為現實感情跟劇情完全不搭，而是會將自身融入角色，用劇中角色談戀愛；至於演戲後有無萌生結婚念頭？方宥心則開放徵友，笑說自己喜歡大叔，演藝圈理想型是李宗盛這款，還說如果臉型適合禿頭，禿頭也可接受，一旁經紀人則補槍，她喜歡邋遢鬼、工人大叔風，斯文的絕對不行。