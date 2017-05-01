小龍女傳自殺住院1個月 吳綺莉感慨「真的受傷了！」

吳卓林（左）長大後和媽媽吳綺莉（右）的關係逐漸轉差。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小龍女」吳卓林3月怒告吳綺莉恐嚇，母女關係降到冰點，上月2日從泰國返港後，卻驚傳自殺入院，至今仍在醫院，有指她的情緒相當不穩，近日吳綺莉曬愛貓照，隔空向女兒喊話，透露悲傷之情，引發關注。

吳卓林住院後，曾致電給吳綺莉，兩人閒聊幾句，母女關係有望轉好。（資料照，香港明報提供）

吳綺莉在臉書曬出自己18歲的嫩照，感慨表示「看回自己十八歲的照片，這個月我真的受痛了，看回這兩天的自己，真的接受不了，她真的傷害到我，對著她原來我一點也不強，學習。」隨後則貼出貓咪照，見愛貓坐在門前，抬頭等待主人回家，還疑似藉貓思女，發文寫下「看著您一天一天的瘦坐著等，媽媽的心和您一樣難過。」

吳綺莉曬18歲嫩照，坦言自己真的受傷了。（翻攝自網路）

先前有指吳卓林住院期間，除了情緒不穩，還不願與吳綺莉見面，上月中傳出她主動致電給媽媽，兩人閒聊了幾句，母女關係有望更進一步，而吳綺莉日前自認精神狀況有問題，不會至醫院探望女兒，已向醫生求助，也幫女兒向學校請假，保留學位不被停學。

吳綺莉曬愛貓，隔空向女兒喊話。（翻攝自網路）

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