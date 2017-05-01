爆笑！女兒搭訕小帥哥 阿沁火大擺臭臉
2017/05/01 14:51
1歲小花苞主動搭訕小哥哥，老爸阿沁站在後方不知如何是好，笑翻網友。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕樂團「FIR」成員阿沁和老婆花花結婚2年多，育有大女兒小花苞，肚子裡懷著小女兒朵朵，家庭生活幸福美滿，近日他帶著全家到沖繩度假，在機場準備登機時，穿著洋裝、背著藍色小包包的小花苞看上一個小男孩，並主動搭訕討抱抱，還久久不放開，畫面散發甜蜜感，但老爸阿沁見狀立刻臭臉，彷彿已在擔心女兒被把走，網友忍不住笑翻。
阿沁小14歲老婆花花8月將生產第二胎。（翻攝自臉書）小花苞將手放在一位小哥哥腰上，不想放開對方，阿沁見狀似乎想要走過來阻止女兒，但又有點不知所措，畢竟是女兒搭訕人家，花花立刻補捉這逗趣的一幕，直說：「有人在機場對小哥哥一見鍾情，抱抱很久都不放開，媽媽是覺得多交朋友很好啦！可是花苞啊！妳爸在妳背後很火！」還搞笑幫阿沁加上生氣符號。
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