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首頁 > 婉君推

老婆和別人洗鴛鴦浴 男星結屎面竟被嗆...

2017/05/01 15:03

沈世朋+李新、吳鈴山+黃崇蘭兩夫妻等人錄製衛視中文台《一袋女王》。（衛視中文台提供）〔記者洪素津／台北報導〕沈世朋+李新、吳鈴山+黃崇蘭兩夫妻錄製衛視中文台《一袋女王》，談及他們如8點檔的婚姻人生，現場笑料不斷，沈世朋看見老婆李新與旁人戲水鴛鴦，更是面露青光坐不住，另外吳鈴山說看到黃崇蘭父親不在身邊，又奔波照顧當會頭卻被人倒會的母親，他深感憐惜一股衝動就求婚，不料事後馬上反悔。

前陣子沈世朋的太太李新跟吳鈴山在劇中上演床戲跟鴛鴦戲水，互動相當逼真，主持人曾國城問在場兩位枕邊人的心情，沈世朋是崩潰到一句話都說不出，更是面露青光坐不住；另一邊的黃崇蘭則大喊到：「那不是老公平常跟我做的事嗎？」率真的反應笑壞所有人。

沈世朋+李新上節目談及婚姻生活。（衛視中文台提供）吳鈴山衝動求婚後，便想落跑，就連訂婚當天人還在南投拍戲，試圖延宕，最後竟由妹妹代替跟黃崇蘭進行拜祖先等儀式，超扯事蹟還有一樁，吳鈴山自曝和個性保守的黃崇蘭在交往時，常被拒絕肢體接觸，當時讓吳很欣賞這位個性矜持的美女，未料新婚沒多久，有次想跟老婆進行親密接觸，竟被黃崇蘭罵色狼，讓他很受傷，大家問他們三個小孩怎麼出來的，吳鈴山笑說黃崇蘭體質奇特，「跨」過去就有，讓努力「做人」的主持人嚴立婷心羨不已。更多精彩的內容都在週一至週四晚間11點衛視中文台《一袋女王》

吳鈴山+黃崇蘭上節目談及婚姻生活。（衛視中文台提供）

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