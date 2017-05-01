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億級貴婦李嘉欣受傷 控訴老公表現冷漠

2017/05/01 14:47

李嘉欣以「愛彼女皇盃大使」身分出席於中環舉行的2017《愛彼女皇盃》。（香港明報提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕「最美港姐」李嘉欣以大使身分現身香港沙田馬場舉行的「2017愛彼女皇盃」賽馬日，還嬌嗔先前滑雪弄傷腰部，老公表現冷漠。

李嘉欣腰部的傷勢是到北海道滑雪時，不慎跌傷，雖然現在傷勢只差20％就能痊癒，醫生還讓她一週做三次物理治療。不過李嘉欣笑著「控訴」老公許晉亨對他受傷這件事表現冷漠。李嘉欣說：「他說一個故事，由我講出來，又是兩個版本。他說他救了我一命，但我卻不提，其實當時他是從很遠的地方衝過來，但我不滿他說我沒事，還叫我繼續走，他態度好像在鼓勵小朋友。」

李嘉欣因滑雪傷了腰部，現已痊癒八成。（香港明報提供）除了滑雪受傷之外，李嘉欣在日本旅行時，竟然還出現食物過敏狀況，導致皮膚敏感，雖然李嘉欣說，不知道是吃錯東西，還是住宿處床單原因，但是今年好像犯太歲，不宜出門。由於日本之旅可說是禍不單行，所以她計畫今年暑假要留在家裡休息，哪兒也不去。但許晉亨會不會自己帶著兒子出門，把李嘉欣一個人丟在家？李嘉欣說，不管他們去哪邊我都一定要參與。

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