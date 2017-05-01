10天內2度休克急手術 陳子玄心疼滿月兒

陳子玄的兒子「恩恩」，被檢查出是患有喉頭軟化症的寶寶。（合成圖，翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳子玄3月為老公陳建隆產下一子「恩恩」，兒子3周被檢查出是患有喉頭軟化症的寶寶，日前因肺炎半夜缺氧休克，嘴唇一度發黑，在加護病房觀察多日，經檢查後發現還有另一致命問題「舌頭後倒」，這屬於非一般嬰兒的症狀，讓兒子在短短十天內，兩度休克，引發各界關切。

陳子玄3月產下兒子恩恩，成功升格為新手媽媽。（翻攝自臉書）



陳子玄在臉書透露兒子恩恩已找出病因完成手術，目前一切平安，上週恩恩做了內視鏡檢查，當下心裡十分心疼，醫師說：「真正導致呼吸困難、休克的原因不全是喉頭軟化，還有舌頭後倒。當恩恩在吸氣的時候，後倒的舌頭跟喉頭軟骨會完全蓋住他的氣管，所以平常他嘴唇常常因缺氧發白、發紫。」

陳子玄的兒子恩恩已完成電燒手術，目前在醫院觀察治療中。（翻攝自臉書）

在專業醫師評估下，恩恩已完成電燒手術，目前在醫院觀察治療中，「也很努力的在大口大口呼吸，護士阿姨都說他最棒了」，陳子玄感謝眾人的關心，也決定分享兒子的症狀，希望能藉由恩恩的經驗幫助更多人，「家長想知道自己孩子是否有軟喉症，可從用力吸奶、用力吸氣時觀察，很可能一用力就缺氧、造成臉色發紫」，一開始聽到許多「會自然全癒」的建議，但後來得知喉頭軟化狀況有輕微、有嚴重之分，她呼籲家長不要上網查查資料而輕忽此症狀，建議到醫院請教專業的醫師。

陳子玄分享兒子的症狀，希望能藉由恩恩的經驗幫助更多人。（翻攝自臉書）



1.恩恩呼吸時胸腔容易凹陷，呼吸非常費力。

2.哭鬧的時後嘴唇會因缺氧全身發黑。

3.喝奶時因為不易換氣而缺氧嘴唇發黑。

4.十天內有兩度休克。

5.嘴唇不定時突然發白。



