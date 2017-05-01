宜蘭正妹南韓出道 又遭竄改國籍成「中國」

來自宜蘭的彭羽彤，下月將以藝名Debby在南韓出道。（翻攝自IG）〔娛樂頻道／綜合報導〕繼前年台南正妹周子瑜從選秀節目脫穎而出，以女團「TWICE」在南韓出道後，又有一名台灣美眉彭羽彤確定將加入女團「DayDay」，令台灣的哈韓族喜出望外，沒想到又傳出出身自宜蘭的她，國籍遭修改成「中國」，再度引發網友熱議。

HYWY娛樂將於下月推出5人女團「DayDay」，團名「DayDay」蘊含雙層含義，兩個大寫字母「D」分別代表太陽、月亮，即「白天與黑夜」、「希望每天都在一起」，成員包括曾參加選秀節目《Kpop Star》第6季的全珉珠、《Produce 101》的李秀炫，以及練習生金恩菲、申雪兒，最後一名成員則為來自台灣宜蘭的彭羽彤，藝名為Debby。

南韓女團「DayDay」將於下月出道，成員Debby（左）來自台灣。（翻攝自網路）不過，原本HYWY娛樂官方微博關於彭羽彤的個人介紹本來為「國籍：台灣、出生地：宜蘭」，卻修改成「國籍：中國、出生地：台灣宜蘭」，加上先前子瑜因在節目舉中華民國國旗，遭中國網軍抵制「被道歉」，以及現在正在參加《Produce 101》的賴冠霖，疑似因遭公司壓力自稱來自「中國台灣」，台灣囝仔在異鄉打拚出道，國籍卻屢遭吃豆腐打壓，讓多數網友忿忿難平。

經紀公司將台灣成員彭羽彤（Debby）的國籍修改成中國。（翻攝自微博）