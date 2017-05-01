女團勞動節警局辦活動 點到的幸運粉絲竟是T.O.P！

女團DIA今天到江南警察局去辦活動，沒想到抽到的竟是大前輩「BIGBANG」成員T.O.P。（翻攝自TV REPORT）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓女團「DIA」自2015年出道以來，經歷多次成員變動，而她們上月也正式改為9人形式，發表了第2張正規專輯《YOLO》，目前仍忙跑各種不同活動來為新專輯造勢宣傳，就連今天「51勞動節」也不得閒，全團一起造訪了江南警察局去舉辦特別公演，來慰勞辛苦的員警們。沒想到，在發送簽名CD的環節裡，選中的幸運觀眾竟然是目前正在江南警察局服役當中的大前輩「BIGBANG」成員T.O.P，這個巧合讓雙方都超驚喜，十分逗趣。

T.O.P在入伍接受完新兵訓練後，現在被分發到江南警察局去服役。（翻攝自mydaily）

DIA今天除了在江男警查局舉辦公演外，也準備了簽名CD要來發送給台下的觀眾們，成員們在茫茫人海中，赫然發現一名戴著黑色帽子與口罩、全副武裝把整張臉緊緊遮住的男性觀眾，便決定今天的幸運兒之一就是他，邀請這名觀眾上台來領取簽名CD；令人意想不到的是，在這名幾乎不露臉的男觀眾被台上的DIA點到後，一旁的警察同事們竟突然開始起鬨大喊：「崔勝鉉！崔勝鉉！」DIA才驚覺原來他就是T.O.P本人！而T.O.P在被點到名後雖然稍微猶豫了一下，不過最後還是上台領取DIA的簽名CD，並與這些後輩們合照才下台，成為當天活動一段相當特別的插曲。

T.O.P（中）被DIA點到後周遭的警員同事們就開始起鬨大喊他的本名，他稍微猶豫了一下後，才上台去領獎。（翻攝自TV REPORT）