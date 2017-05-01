下一個子瑜？20歲宜蘭正妹確定南韓出道

出身宜蘭的20歲正妹「Debby」彭羽彤，將在南韓以女團「DAYDAY」成員身分出道。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓演藝圈競爭激烈，外國人想擠進去並發光發熱並非易事，不過自從16歲周子瑜出道後，越來越多來自寶島的孩子漸漸出頭，近來又有一位20歲台灣正妹即將在南韓出道！新生代經紀公司「HYWY娛樂」近日宣布，將成立5人新女團「DAYDAY」，並宣布和曾參加過選秀節目《PRODUCE 101》的李秀炫簽約，近日一一公開了成員名單，最後亮相來自宜蘭的20歲女孩「Debby」彭羽彤。

出身宜蘭的20歲正妹「Debby」彭羽彤，將在南韓以女團「DAYDAY」成員身分出道。（翻攝自IG）

HYWY娛樂近日不斷在IG上發布女團DAYDAY的預告照，團體照中有其中一人，是以剪影方式呈現，格外引起網友好奇，今終於揭開神秘面紗，原來是來自台灣宜蘭的女孩彭羽彤，據悉她1997年生，是團內的老么，擁有深厚舞蹈實力，最近她的IG帳號剛開通，立刻湧進不少為她加油打氣的網友，直呼：「宜蘭妹子加油！」盼她能在異鄉發光發熱。

HYWY娛樂將推出5人女團「DAYDAY」。（翻攝自韓網）