（獨家）童星光環成包袱 方宥心靠媽一句話走出憂鬱症

方宥心睽違22年再拍MV。（民視提供）〔記者洪素津／專訪報導〕方宥心9歲時和方順吉、蕭玉芬組團出唱片紅遍全台，升學後便暫離演藝圈，2008年方宥心24歲參加歌唱節目《星光》第四屆，她表示當時瞞著家裡的人去比賽，被發現後還引起家庭革命，不過她跟媽媽說：「不會啦！很快就被淘汰了。」不料竟得到第一名；方宥心坦言，其實媽媽並不支持她走演藝圈，認為小時出道是玩票性質，並不適合拿來當職業。

方宥心從童星到再度參加歌唱比賽的學生時代並不順遂，並不是失去童星光環讓她失落挫敗，而是童星的框架讓她走不出來，別人認為童星應該很會念書，沒想到就連方宥心也這樣認為，不料學業成績並沒有她料想般理想，她開始鑽牛角尖，甚至得到憂鬱症，還一度爆瘦到39公斤，還好媽媽當頭棒喝「旁人的掌聲和讚美不能定義一個人的價值，不能因為這樣覺得自己很厲害，你只是比別人厚臉皮而已。」

當年方宥心又從歌唱比賽再度出發，得到了星光四班第一名的殊榮，不過苦無發片機會，屢屢因為公司制度改變而不了了之，而家人也不是很支持她走演藝圈，問及會不會怨恨長處無法展露？方宥心僅說：「隨緣！老天爺會排好，我只要把我面對的工作完成。」現在工作下根本沒時間怨恨，而近年來方宥心轉往戲劇發展，在《阿不拉的三個女人》、《外鄉女》皆有精湛演出，同時她也未忘初衷屢屢為戲獻唱，近日更獲伯樂荒山亮老師讚場賞，共同合作《外鄉女》片尾曲《飛阿飛》，更再度拾起22年未拍MV的新挑戰，經紀人在一旁也承諾往後會朝數位單曲方向發展。

說起方宥心戲劇之路，方宥心說當初經紀人是以「買一送一」方式推薦她，只要同公司的藝人接到戲約，經紀人就會去接洽看無機會給她演小角色，久而久之方宥心便成小角色固定客，就開啟她的戲劇人生，當問起演戲唱歌喜歡哪一個？方宥心坦承「我很貪心 我不想放棄任何一個。」她說「唱歌是用方宥心去講故事，演戲是把方宥心全部拿掉，你可以很醜、很邋塌。」