限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

《實習醫生》男星受憂鬱症折磨 主演影集急喊卡

2017/05/01 13:02

《實習醫生》男星艾瑞克丹恩驚傳飽受憂鬱症折磨，讓主演的影集《末日孤艦》製作只能先暫時喊卡。（翻攝自OK Magazine）

〔記者陳昱均／綜合報導〕因在熱門影集《實習醫生》中飾演風流整形外科主智醫生「馬克斯隆」（Mark Sloan）一角受到關注的44歲男星艾瑞克丹恩（Eric Dane），近年來踏出小螢幕、開始拍電影，甚至還成了影集《末日孤艦》（The Last Ship）的男主角，在當中飾演曾是艦長、後來被升官成上校的湯姆錢德勒（Tom Chandler）一角，該劇第4季才將於今年下天播出，屆時也將著手進行拍攝第5季的劇情，不料現在卻傳出因為艾瑞克丹恩罹患了憂鬱症、身心狀態不佳的消息，讓劇集製作只能先暫時喊卡，讓他先好好調養身心再上工。

艾瑞克丹恩（右）在《實習醫生》中飾演風流整形外科主智醫生「馬克斯隆」。（翻攝自Pinterest）

根據《PEOPLE》報導，艾瑞克丹恩的所屬社今天（1日）發表聲明，稱他因為飽受憂鬱症折磨，已經向劇組方面「請假」，提出希望能先休息幾周來調適自己，而劇組方面也欣然應允，讓他先好好放鬆身心，該劇的製作將因此先暫停一陣子。而其實，艾瑞克丹恩過去就曾公開揭露自己的一些個人問題，像是他在2011年時，就曾因止痛藥成癮而被送入勒戒所去進行治療；如今，又傳出艾瑞克丹恩因飽受憂鬱症之苦的消息，也讓人相當擔憂他的身心狀況，不過所屬社也代他表示：「他很期待能夠盡快回歸。」

艾瑞克丹恩是影集《末日孤艦》的男主角，原本最近在準備拍攝第5季新內容，不過因為他的憂鬱症病情只能先暫停製作，等他調養好身心再重新開工。（翻攝自Pinterest）

相關新聞

推薦新聞
《實習醫生》男星受憂鬱症折磨 主演影集急喊卡 《實習醫生》男星受憂鬱症折磨 主演影集急喊卡
2017/05/01 13:02
有錢94任性！baby天價豪宅0.3坪就要210萬 有錢94任性！baby天價豪宅0.3坪就要210萬
2017/05/01 13:02
吃屎名嘴「不想做人了」 瞎扯修佛鬥謝霆鋒 吃屎名嘴「不想做人了」 瞎扯修佛鬥謝霆鋒
2017/05/01 12:49
遭英傳奇歌手誘姦 14歲少女竟傻傻回頭要簽名 遭英傳奇歌手誘姦 14歲少女竟傻傻回頭要簽名
2017/05/01 12:30
凱蒂佩芮開歐巴馬膚色玩笑 挨轟「沒水準」 凱蒂佩芮開歐巴馬膚色玩笑 挨轟「沒水準」
2017/05/01 11:28
先前打死不認罹癌 前蝙蝠俠突招「正從癌症康復中」 先前打死不認罹癌 前蝙蝠俠突招「正從癌症康復中」
2017/05/01 09:25
《教父》當年超成功 導演卻說「現在絕不可能拍得成」 《教父》當年超成功 導演卻說「現在絕不可能拍得成」
2017/05/01 08:18
《羅根》重回大銀幕！這版本只在美國上映 《羅根》重回大銀幕！這版本只在美國上映
2017/05/01 07:10
李寶英為救愛女豁出去 勇撲歹徒打又踢 李寶英為救愛女豁出去 勇撲歹徒打又踢
2017/05/01 07:07
艾蜜莉裸照曝光 32C魔鬼身材辣翻 艾蜜莉裸照曝光 32C魔鬼身材辣翻
2017/05/01 06:41
（影音）Gary閃婚後失聯 《RM》尋人ING （影音）Gary閃婚後失聯 《RM》尋人ING
2017/04/30 22:22
郭富城喜當準爸爸 熊黛林揪尪來台「做人之旅」 郭富城喜當準爸爸 熊黛林揪尪來台「做人之旅」
2017/04/30 20:25
哈利幫女友鞋造間房 梅根要求比照凱特王妃 哈利幫女友鞋造間房 梅根要求比照凱特王妃
2017/04/30 19:12
金裕貞清純模樣崩壞？ 圓臉雙下巴現形 金裕貞清純模樣崩壞？ 圓臉雙下巴現形
2017/04/30 17:25
10年好友變情人 女星認愛「生煎包王子」 10年好友變情人 女星認愛「生煎包王子」
2017/04/30 16:39
楊冪機場時尚用這招 把XX秀出來就對了 楊冪機場時尚用這招 把XX秀出來就對了
2017/04/30 15:29
馮迪索想要格魯特獨立電影！還想跟浩克對打 馮迪索想要格魯特獨立電影！還想跟浩克對打
2017/04/30 15:19
鄭敬淏秀英戀愛5年沒吵架 愧疚讓她吃不少苦 鄭敬淏秀英戀愛5年沒吵架 愧疚讓她吃不少苦
2017/04/30 15:04
相隔20年 《侏儸紀》元老男星確定加入《侏儸紀世界2》！ 相隔20年 《侏儸紀》元老男星確定加入《侏儸紀世界2》！
2017/04/30 14:49
艾芭生日趴 露半球玩變裝 艾芭生日趴 露半球玩變裝
2017/04/30 14:45
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.