《實習醫生》男星受憂鬱症折磨 主演影集急喊卡

《實習醫生》男星艾瑞克丹恩驚傳飽受憂鬱症折磨，讓主演的影集《末日孤艦》製作只能先暫時喊卡。（翻攝自OK Magazine）

〔記者陳昱均／綜合報導〕因在熱門影集《實習醫生》中飾演風流整形外科主智醫生「馬克斯隆」（Mark Sloan）一角受到關注的44歲男星艾瑞克丹恩（Eric Dane），近年來踏出小螢幕、開始拍電影，甚至還成了影集《末日孤艦》（The Last Ship）的男主角，在當中飾演曾是艦長、後來被升官成上校的湯姆錢德勒（Tom Chandler）一角，該劇第4季才將於今年下天播出，屆時也將著手進行拍攝第5季的劇情，不料現在卻傳出因為艾瑞克丹恩罹患了憂鬱症、身心狀態不佳的消息，讓劇集製作只能先暫時喊卡，讓他先好好調養身心再上工。

艾瑞克丹恩（右）在《實習醫生》中飾演風流整形外科主智醫生「馬克斯隆」。（翻攝自Pinterest）

根據《PEOPLE》報導，艾瑞克丹恩的所屬社今天（1日）發表聲明，稱他因為飽受憂鬱症折磨，已經向劇組方面「請假」，提出希望能先休息幾周來調適自己，而劇組方面也欣然應允，讓他先好好放鬆身心，該劇的製作將因此先暫停一陣子。而其實，艾瑞克丹恩過去就曾公開揭露自己的一些個人問題，像是他在2011年時，就曾因止痛藥成癮而被送入勒戒所去進行治療；如今，又傳出艾瑞克丹恩因飽受憂鬱症之苦的消息，也讓人相當擔憂他的身心狀況，不過所屬社也代他表示：「他很期待能夠盡快回歸。」

艾瑞克丹恩是影集《末日孤艦》的男主角，原本最近在準備拍攝第5季新內容，不過因為他的憂鬱症病情只能先暫停製作，等他調養好身心再重新開工。（翻攝自Pinterest）