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有錢94任性！baby天價豪宅0.3坪就要210萬

2017/05/01 13:02

Angelababy最近以母親名義買下香港一處5億台幣的豪宅。（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星Angelababy不僅外型美艷，又嫁給第一小生黃曉明，最近還生下寶貝兒子升格人母，簡直人生勝利組，不過更令人羨慕的可能不只如此，她近日被曝光以媽媽的名義，在香港西半山區買下一戶1.35億港幣（5.3億台幣）天價的「天匯豪宅」，內部極盡奢華外，還可俯瞰維多利亞港絕美夜景。

baby買下的「天匯豪宅」樣品屋照。（翻攝自微博）據《ETtoday》報導，香港土地註冊處數據顯示，天匯豪宅3月時以5億天價售出一間住宅，登記買家為Angelababy的母親「董菊英」，因受限於香港政府的政策，除首次置產的人只需繳4.25%的稅，之後再買房一律收15%印花稅，Angelababy本身已持有貝沙灣物產，再買房得支付約7467萬台幣的稅金，因此決定用媽媽名義買下，立刻省下5349萬。據悉，該豪著每平方米（約0.3坪）就價值210萬台幣，豪華程度不敢想像，baby大手筆買房，因此被不少網友罵炫富，不過，也有人認為黃曉明夫婦長年投身公益，怎麼花自己的錢別人管不著。

baby買下的「天匯豪宅」樣品屋照。（翻攝自微博）

Angelababy和老公黃曉明剛成為新手父母，家庭生活幸福美滿。（翻攝自微博）

 

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