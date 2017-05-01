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吃屎名嘴「不想做人了」 瞎扯修佛鬥謝霆鋒

2017/05/01 12:49

謝霆鋒（右）與王菲（左）復合後，一舉一動備受矚目。（合成圖，香港成報提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國娛樂評論家宋祖德，上月鐵口直斷謝霆鋒與王菲已分手，並發毒誓「如有虛言，會以直播方式表演吃400克狗屎！」事後謝霆鋒霸氣回嗆「期待他吃給我們看」，還發文挑釁「時間到了要吃屎」，雙方你來我往，砲火猛烈，今宋祖德卻在微博寫下「我已不想做人！！！」引發熱烈討論。

中國娛樂評論家宋祖德，時常語不驚人死不休。（翻攝自微博）

謝霆鋒順勢推出「純狗米田共曲奇」，有向宋祖德挑釁之意。（翻攝自臉書）
宋祖德前天先是要謝霆鋒提供與王菲仍在一起的證據，最好是結婚證，若能拿出來，他5月24日百分之百開直播吃屎，為確保真實，狗狗需由謝霆鋒方提供，還掛保證說：「狗現拉，我現吃。」不忘嗆謝霆鋒「如果真的是漢子，就拿出證據，不要搞狗屎餅乾和秀刺青這種花拳繡腿的把戲。」沒想到今又以「我已不想做人」為題暗酸，他稱「做了幾十年的人，我很厭倦！我想把自己修煉成菩薩！我知道修煉成菩薩的過程千辛萬苦，要挨千刀萬剮，我心已定，刀山火海，何懼？」

謝霆鋒秀出當年與王菲愛的刺青「比翼雙飛」，駁斥分手傳聞。（翻攝自臉書）
宋祖德感謝鋒菲粉絲酸言酸語，還透露佛學的偉大，莫過於揭開真相，「祖德修煉佛法，就是要和假醜惡鬥爭到底，佛學不是教人無違，而是教人精進、勇敢、無我。」文未再次向謝霆鋒道謝，「昨天下午你派助理打我電话，要我注意微博用詞，提醒得好，我會遵守。」不忘提醒「如果我真的預言錯了，2017年5月24日，上海，直播吃四百克，我絕對做到，我把它當成我修煉成菩薩的一次重要的磨練，所有的網友都不要懷疑我的决心！​​​​」宋祖德一直提到的5月24日，恰好是謝霆鋒前妻張柏芝生日，選擇這天的用意十分耐人尋味。

張柏芝（左）2006年與謝霆鋒（右）結婚，兩人育有2子，2011年離婚。（資料照，星島日報提供）

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