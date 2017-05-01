插管自認背叛老公 瓊瑤竟想跳榮總輕生

瓊瑤差點因為鼻胃管一事想不開。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕瓊瑤回憶平鑫濤去年3月中風，一家人爭論要不要給平鑫濤插鼻胃管，醫生暗示插了鼻胃管就拿不下來，平鑫濤與前妻所生的3個兒女平瑩、平珩、平雲，則是一心想給平鑫濤插鼻胃管，但瓊瑤不願，她想讓平鑫濤安安靜靜的走，但最後還是沒能如願。這讓她自責的想從榮總一躍而下。

瓊瑤持續爆出為了平鑫濤與家人翻臉的事，她還談到內科醫師、作家、《白色巨塔》作者侯文詠，因為對方也建議平鑫濤插鼻胃管：「鼻胃管是很普通的東西，等到他病好了，一分鐘就可以拿掉的，為什麼不插呢？現在不插管，他註定是死，插了管還可以繼續治療，如果治療效果不好，妳再把鼻胃管拿掉不就好了？為什麼這麼固執呢？」

最後，瓊瑤在極大的壓力下，選擇讓平鑫濤插上鼻胃管，但她卻覺得自己嚴重的背叛了平鑫濤，她難過的表示︰「不用等到他離開這世界，我已經失去了他！」

她在文末更沮喪的寫下︰「沒有你，我也心無所戀！所以，我先走一步！不知道榮總的頂樓是多少層？不知道我縱身一躍時，會不會像雪花？或者，不是雪花，而是血花！現在，我『唯有一死酬知己，報答今生未了情』。」

對此，據《蘋果日報》報導，侯文詠電話不接，以訊息回應：「這事我非當事人，醫療問題不便公開發言。謝謝詢問。」

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瓊瑤臉書部分文章。（翻攝自臉書）