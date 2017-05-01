限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

插管自認背叛老公 瓊瑤竟想跳榮總輕生

2017/05/01 12:40

瓊瑤差點因為鼻胃管一事想不開。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕瓊瑤回憶平鑫濤去年3月中風，一家人爭論要不要給平鑫濤插鼻胃管，醫生暗示插了鼻胃管就拿不下來，平鑫濤與前妻所生的3個兒女平瑩、平珩、平雲，則是一心想給平鑫濤插鼻胃管，但瓊瑤不願，她想讓平鑫濤安安靜靜的走，但最後還是沒能如願。這讓她自責的想從榮總一躍而下。

瓊瑤持續爆出為了平鑫濤與家人翻臉的事，她還談到內科醫師、作家、《白色巨塔》作者侯文詠，因為對方也建議平鑫濤插鼻胃管：「鼻胃管是很普通的東西，等到他病好了，一分鐘就可以拿掉的，為什麼不插呢？現在不插管，他註定是死，插了管還可以繼續治療，如果治療效果不好，妳再把鼻胃管拿掉不就好了？為什麼這麼固執呢？」

最後，瓊瑤在極大的壓力下，選擇讓平鑫濤插上鼻胃管，但她卻覺得自己嚴重的背叛了平鑫濤，她難過的表示︰「不用等到他離開這世界，我已經失去了他！」

她在文末更沮喪的寫下︰「沒有你，我也心無所戀！所以，我先走一步！不知道榮總的頂樓是多少層？不知道我縱身一躍時，會不會像雪花？或者，不是雪花，而是血花！現在，我『唯有一死酬知己，報答今生未了情』。

對此，據《蘋果日報》報導，侯文詠電話不接，以訊息回應：「這事我非當事人，醫療問題不便公開發言。謝謝詢問。」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

瓊瑤臉書部分文章。（翻攝自臉書）

相關新聞

推薦新聞
《通靈少女》前身是它！只有半小時 台灣影人錯失爆紅良機 《通靈少女》前身是它！只有半小時 台灣影人錯失爆紅良機
2017/05/01 10:02
3個月零收入 海倫清桃出賣C奶搏翻身 3個月零收入 海倫清桃出賣C奶搏翻身
2017/05/01 06:30
演唱會飆罵保安「你給我滾出去」 周杰倫道歉了 演唱會飆罵保安「你給我滾出去」 周杰倫道歉了
2017/05/01 06:11
新崛江裸胸少女：假奶不是要給別人看 新崛江裸胸少女：假奶不是要給別人看
2017/05/01 07:18
艾蜜莉裸照曝光 32C魔鬼身材辣翻 艾蜜莉裸照曝光 32C魔鬼身材辣翻
2017/05/01 06:41
為愛爆瘦18公斤 張君雅告白狠被打槍 為愛爆瘦18公斤 張君雅告白狠被打槍
2017/05/01 09:06
最強療癒系！女團「咘啾咪」當眾親親咬奶嘴 最強療癒系！女團「咘啾咪」當眾親親咬奶嘴
2017/05/01 11:20
（影音）周董為何吼保安「滾出去」 原因是這個… （影音）周董為何吼保安「滾出去」 原因是這個…
2017/05/01 07:15
瑪丹娜愛女比基尼曬辣肉 露毛沒在怕 瑪丹娜愛女比基尼曬辣肉 露毛沒在怕
2017/05/01 08:54
（獨家）「車界女神」閃離T台 跳槽東森擠走金鐘得主 （獨家）「車界女神」閃離T台 跳槽東森擠走金鐘得主
2017/05/01 07:09
男星半百再當爸 歡喜宣布老婆再懷女娃 男星半百再當爸 歡喜宣布老婆再懷女娃
2017/05/01 12:02
郭書瑤連戰2輪14次 奪走蔡凡熙螢幕初吻 郭書瑤連戰2輪14次 奪走蔡凡熙螢幕初吻
2017/05/01 11:07
年薪只付得起10萬 當「他」經紀人好可憐 年薪只付得起10萬 當「他」經紀人好可憐
2017/05/01 08:18
辣媽主播撂狠話 「要讓那人付出代價」 辣媽主播撂狠話 「要讓那人付出代價」
2017/05/01 08:47
《教父》當年超成功 導演卻說「現在絕不可能拍得成」 《教父》當年超成功 導演卻說「現在絕不可能拍得成」
2017/05/01 08:18
小三女星扶正宮滿周年 喜曬一家3口示主權 小三女星扶正宮滿周年 喜曬一家3口示主權
2017/05/01 11:44
拒認中國土豪 阿嬌靠自己買豪宅 拒認中國土豪 阿嬌靠自己買豪宅
2017/05/01 07:08
先前打死不認罹癌 前蝙蝠俠突招「正從癌症康復中」 先前打死不認罹癌 前蝙蝠俠突招「正從癌症康復中」
2017/05/01 09:25
熱狗二度未婚當爸 放話不跟同一女生2孩 熱狗二度未婚當爸 放話不跟同一女生2孩
2017/05/01 06:00
青峰為她開粉專 出賣幼稚園萌照驚呆粉絲 青峰為她開粉專 出賣幼稚園萌照驚呆粉絲
2017/05/01 07:13
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.