傻眼！朴春開心宣告簽約YG子公司 竟遭YG打臉否認

朴春昨天才開心宣告自己將加入「YG娛樂」旗下獨立音樂品牌「THE BLACK LABEL」，但今天竟然就被「YG娛樂」相關人士否認，讓人超傻眼。（翻攝自朴春推特）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓女團「2NE1」成軍7年、擁有大批死忠粉絲，卻在去年4月時因老么敏智決定退團、另覓新東家，最後只能走向解散的道路，震驚各界。事後，隊長CL與DARA 2人都已經確定繼續與「YG娛樂」續約，但過去曾因攜帶禁藥的負面新聞而消失螢光幕前好一陣子的成員朴春動卻一直沒有對外交代後續動向，引發關注。沒想到，就在昨天（30日），朴春在推特上與粉絲互動時，竟意外透露自己之後的新公司就是「YG娛樂」旗下的獨立音樂品牌「THE BLACK LABEL」，將以這樣的方式間接回歸、再次成為「YG娛樂」的一份子，只是粉絲還沒開心多久，就又傳出「YG娛樂」方面出面澄清打臉朴春說法的消息，神轉折令人超錯愕。

朴春昨天才在推特上回覆一名網友，證實自己將加入「YG娛樂」旗下的獨立音樂品牌子公司「THE BLACK LABEL」。（翻攝自朴春推特）

昨天一名網友在推特上發表朴春沒有與「YG娛樂」續約、而是更新了與「THE BLACK LABEL」合約的消息，竟意外引來朴春本人的回應，她以英文回覆該名網友：「是的，我現在與BLACK LABEL一起了」，加上她27日還PO出在海邊大秀性感俏臀的照片，寫道：「我要回去了」，看起來十分明確就是要加入由Teddy和Kush共同創辦的「YG娛樂」獨立音樂品牌「THE BLACK LABEL」，令人開心不已。然而，大家開心沒多久後，《OSEN》今天（1日）一早就報導「YG娛樂」相關人士打臉朴春、澄清：「朴春將加入Teddy的THE BLACK LABEL的消息毫無事實根據」的說法，讓人相當傻眼，也好奇之後這起「羅生門合約」將會如何發展下去。

朴春27日才放出清涼翹臀美照，寫道：「我要回去了」，似乎當時就在暗示將重返「YG娛樂」。（翻攝自朴春推特）