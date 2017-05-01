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小三女星扶正宮滿周年 喜曬一家3口示主權

2017/05/01 11:44

楊愛瑾（右）4月底成功為郭永淳產下兒子。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕32歲港星楊愛瑾3月為百貨少東郭永淳產下兒子「Luken」，成功升格為人母，昨為兩人結婚周年紀念，她在Instagram曬出婚紗照，寫下這一年來的心境，「就這樣過了一年，由我們兩口子到今天的身份都變了，多了個小寶貝，責任都變得重大，昨晚我們祈禱，感激上帝這年的照顧。」

楊愛瑾（右）曬婚紗慶結婚周年。（翻攝自Instagram）

楊愛瑾的兒子Luken，有著明亮大眼，與郭永淳十分相像。（翻攝自Instagram）

除了結婚周年，昨也逢兒子滿月，楊愛瑾曬出兒子的照片，寶寶有著明亮大眼，與郭永淳十分相像，她透露全家人將一起慶祝，隨後想老公曾說：「我們要在任何一個人跌倒時扶着對方走過，亦都要有耐性和體諒對方。」她認為一段關係無論發生任何事，大家都是對方的最強後盾，最後不忘向老公愛的喊話：「感謝你一直都在我身旁讓我握着你的手走過每一段路，有你在，再崎嶇，我們都一起走過，I LOVE YOU。」

楊愛瑾（右）結婚周年恰逢兒子滿月。（翻攝自Instagram）

楊愛瑾2007年與當時已婚的百貨少東郭永淳傳出不倫戀，讓正宮伍智恆為此爆瘦成24公斤紙片人，她隱忍小三罵名7年，直到2015年郭永淳正式宣與前妻離婚後，兩人才大方認愛，去年4月在峇里島完婚，正式從小三扶為正宮。

伍智恒與郭永淳離婚後，病痛纏身，體重更一度瘦到24公斤。（翻攝自微博）

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