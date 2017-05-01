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最強療癒系！女團「咘啾咪」當眾親親咬奶嘴

2017/05/01 11:20

最萌女團「咘揪咪」由星二代咘咘、Mia、JoJo組成。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕星二代咘咘、Mia、JoJo，分別為賈靜雯、方志友及歐漢聲的女兒，三人日前組成最小女團「咘啾咪」，療癒神情擄獲不少粉絲，近日三人再度合體，超萌畫面引發討論。

Mia（右）與JoJo（左）仰天大笑。（翻攝自Instagram）

Mia（右）彎腰親吻JoJo（左）。（翻攝自Instagram）

方志友趁51連假帶愛女Mia外出踏青，昨在Instagram曬出一系列野餐照，女兒Mia身穿黑白色系小洋裝，開心在草地上與歐漢聲女兒JoJo玩耍，兩人先是仰天大笑，隨後Mia彎腰想親吻對方，有愛互動萌翻粉絲。

咘咘（左）咬著奶嘴現身，意外讓「咘揪咪」合體。（翻攝自Instagram）
咘咘身穿圓點裝壓軸現身，她穿圓點上衣，搭配牛仔蓬蓬裙，口中咬著綠色香草奶嘴，臉上露出招牌無辜表情，讓久違的最小女團「咘揪咪」合體，三位萌娃同框畫面，讓粉絲瞬間高潮，紛紛直呼「未來三個小美女」、「萌到一個不要不要的」、「可愛慘」、「長好像！」

「最強奶爸」修杰楷（左起）、楊銘威、歐漢聲，3人的女兒在網路上擁有超高人氣。（翻攝自修臉書）

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