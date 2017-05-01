限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

恭喜！閃電俠用大鑽戒套牢圈外女友 螢幕女友這樣回應...

2017/05/01 11:28

「閃電俠」男星葛蘭特格斯汀（右）昨天PO出與圈外女友甜蜜相擁、手上秀出巨大鑽戒的照片，證實已經求婚成功，成為未婚夫妻。（翻攝自葛蘭特格斯汀Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕過去曾參演《歡樂合唱團》，並在《綠箭俠》、《閃電俠》、《女超人》等電視影集中扮演「閃電俠」貝瑞艾倫一角而走紅的27歲男星葛蘭特格斯汀（Grant Gustin），在昨天（30日）突然PO出一張與交往一年多的圈外女友LA Thoma在海灘上甜蜜相擁、女方左手無名指上還戴著巨大閃亮鑽戒的照片，雖然沒有寫下一字半句，但是從2人臉上幸福的笑容以及難以忽視的巨大鑽戒看來，都顯示著葛蘭特格斯汀終於正式求婚成功，將女友套牢了！

葛蘭特格斯汀（左）與物理治療師女友交往才一年多，就決定攜手走向紅毯另一端。（翻攝自葛蘭特格斯汀Instagram）

葛蘭特格斯汀的女友LA Thoma並不是一名演藝圈內人士，而是一名來自維吉尼亞州的物理治療師，2人在今年1月底才歡慶交往1周年，沒想到這麼快又突然地就宣告訂婚、準備攜手步入紅毯，小倆口身邊的友人雖然也都對此感到相當驚訝，但也十分替他們感到開心，像是在《閃電俠》劇中飾演他螢幕女友「艾莉絲」的女星凱蒂斯帕頓（Candice Patton）也向自己的「螢幕男友」道賀，留言：「大大的恭喜！」而2人的共同女性友人更PO出與小倆口視訊通話、對方甜蜜放閃大秀求婚鑽戒的截圖畫面來傳達這個喜訊，興奮寫道：「我的心臟要爆炸了！」粉絲們也紛紛送上祝福，同時也好奇訂婚後，2人何時才會正式結婚成為夫妻。

2人共同好友PO出與小倆口求婚後與她視訊通話秀出鑽戒的截圖，相當為他們感到興奮開心。（翻攝自葛蘭特格斯汀Instagram）

相關新聞

推薦新聞
小三女星扶正宮滿周年 喜曬一家3口示主權 小三女星扶正宮滿周年 喜曬一家3口示主權
2017/05/01 11:44
凱蒂佩芮開歐巴馬膚色玩笑 挨轟「沒水準」 凱蒂佩芮開歐巴馬膚色玩笑 挨轟「沒水準」
2017/05/01 11:28
先前打死不認罹癌 前蝙蝠俠突招「正從癌症康復中」 先前打死不認罹癌 前蝙蝠俠突招「正從癌症康復中」
2017/05/01 09:25
瑪丹娜愛女比基尼曬辣肉 露毛沒在怕 瑪丹娜愛女比基尼曬辣肉 露毛沒在怕
2017/05/01 08:54
《教父》當年超成功 導演卻說「現在絕不可能拍得成」 《教父》當年超成功 導演卻說「現在絕不可能拍得成」
2017/05/01 08:18
《羅根》重回大銀幕！這版本只在美國上映 《羅根》重回大銀幕！這版本只在美國上映
2017/05/01 07:10
李寶英為救愛女豁出去 勇撲歹徒打又踢 李寶英為救愛女豁出去 勇撲歹徒打又踢
2017/05/01 07:07
艾蜜莉裸照曝光 32C魔鬼身材辣翻 艾蜜莉裸照曝光 32C魔鬼身材辣翻
2017/05/01 06:41
（影音）Gary閃婚後失聯 《RM》尋人ING （影音）Gary閃婚後失聯 《RM》尋人ING
2017/04/30 22:22
身高182？王俊凱光腳重測：自己看 身高182？王俊凱光腳重測：自己看
2017/04/30 20:31
哈利幫女友鞋造間房 梅根要求比照凱特王妃 哈利幫女友鞋造間房 梅根要求比照凱特王妃
2017/04/30 19:12
潔西卡晃D奶見客 女兒老公生日為她做這件事 潔西卡晃D奶見客 女兒老公生日為她做這件事
2017/04/30 18:36
金所炫自爆母胎單身 願意為「他」捨棄孔劉 金所炫自爆母胎單身 願意為「他」捨棄孔劉
2017/04/30 18:26
10年好友變情人 女星認愛「生煎包王子」 10年好友變情人 女星認愛「生煎包王子」
2017/04/30 16:39
（影音）IU現場大破音！ 霸氣秀「貞子機械舞」賠罪 （影音）IU現場大破音！ 霸氣秀「貞子機械舞」賠罪
2017/04/30 16:12
鄭敬淏秀英戀愛5年沒吵架 愧疚讓她吃不少苦 鄭敬淏秀英戀愛5年沒吵架 愧疚讓她吃不少苦
2017/04/30 15:04
《教父》滿45年演員齊聚 大談帕西諾「長短」白蘭度「蛋蛋」 《教父》滿45年演員齊聚 大談帕西諾「長短」白蘭度「蛋蛋」
2017/04/30 14:52
艾芭生日趴 露半球玩變裝 艾芭生日趴 露半球玩變裝
2017/04/30 14:45
劉詩詩搭機這麼做 空姐瞬間集體被圈粉 劉詩詩搭機這麼做 空姐瞬間集體被圈粉
2017/04/30 13:03
預算有24.3億元 碧昂絲夫妻竟找不到理想豪宅！ 預算有24.3億元 碧昂絲夫妻竟找不到理想豪宅！
2017/04/30 12:57
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.