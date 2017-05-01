恭喜！閃電俠用大鑽戒套牢圈外女友 螢幕女友這樣回應...

「閃電俠」男星葛蘭特格斯汀（右）昨天PO出與圈外女友甜蜜相擁、手上秀出巨大鑽戒的照片，證實已經求婚成功，成為未婚夫妻。（翻攝自葛蘭特格斯汀Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕過去曾參演《歡樂合唱團》，並在《綠箭俠》、《閃電俠》、《女超人》等電視影集中扮演「閃電俠」貝瑞艾倫一角而走紅的27歲男星葛蘭特格斯汀（Grant Gustin），在昨天（30日）突然PO出一張與交往一年多的圈外女友LA Thoma在海灘上甜蜜相擁、女方左手無名指上還戴著巨大閃亮鑽戒的照片，雖然沒有寫下一字半句，但是從2人臉上幸福的笑容以及難以忽視的巨大鑽戒看來，都顯示著葛蘭特格斯汀終於正式求婚成功，將女友套牢了！

葛蘭特格斯汀（左）與物理治療師女友交往才一年多，就決定攜手走向紅毯另一端。（翻攝自葛蘭特格斯汀Instagram）

葛蘭特格斯汀的女友LA Thoma並不是一名演藝圈內人士，而是一名來自維吉尼亞州的物理治療師，2人在今年1月底才歡慶交往1周年，沒想到這麼快又突然地就宣告訂婚、準備攜手步入紅毯，小倆口身邊的友人雖然也都對此感到相當驚訝，但也十分替他們感到開心，像是在《閃電俠》劇中飾演他螢幕女友「艾莉絲」的女星凱蒂斯帕頓（Candice Patton）也向自己的「螢幕男友」道賀，留言：「大大的恭喜！」而2人的共同女性友人更PO出與小倆口視訊通話、對方甜蜜放閃大秀求婚鑽戒的截圖畫面來傳達這個喜訊，興奮寫道：「我的心臟要爆炸了！」粉絲們也紛紛送上祝福，同時也好奇訂婚後，2人何時才會正式結婚成為夫妻。

2人共同好友PO出與小倆口求婚後與她視訊通話秀出鑽戒的截圖，相當為他們感到興奮開心。（翻攝自葛蘭特格斯汀Instagram）