先前打死不認罹癌 前蝙蝠俠突招「正從癌症康復中」
前「蝙蝠俠」男星方基墨先前被爆罹癌時一直打死不認，沒想到最近卻自己向網友坦承確實得了癌症，而且已經在康復中。（翻攝自Screener TV）
〔記者陳昱均／綜合報導〕曾在1995年的電影《永遠的蝙蝠俠》中扮演「蝙蝠俠」布魯斯韋恩一角而廣為人知的男星方基墨（Val Kilmer），在去年10月意外被好友麥克道格拉斯爆料「正在面對自己曾得過的病」，也就是口腔癌，甚至說他的狀況看起來不太好，祈禱他能夠早日康復；對此，方基墨則親自透過臉書發表聲明，澄清自己健康狀態好得很、沒有罹患癌症之類的病，甚至透露已經有2年沒跟麥克道格拉斯說話，直言他應該是得到了錯誤的資訊，堅決否認健康狀態不佳還罹癌這件事。沒想到，在半年後的最近，方基墨竟突然招認自己其實真的罹患了癌症沒錯，不過已經在復元當中，震驚不少人。
麥克道格拉斯（左）在去年爆料方基墨（右）罹患自己過去曾得過的口腔癌，不過方基墨本人卻嚴正反駁這個說法，強調自己健康狀況好得很。（翻攝自E! Online）
57歲的方基墨27日在有「美國版PTT」之稱的「Reddit」上，親自與網友們互動，並大方回答任何他們所感到好奇的問題，其中有一名網友就向他提問：「前一陣子麥克道格拉斯宣稱你得了癌症，而且還是末期，這背後有些什麼故事嗎？」方基墨這次則一反過去堅決否認罹癌一事到底的態度，回答對方：「他應該只是想要幫我吧，因為媒體大概不斷問他我前陣子到底上哪去了，然後我確實已經從癌症當中康復了，只不過我的舌頭到現在還是在腫脹的狀態」，也透露因為自己現在說話還是受到影響、不像過去那樣，所以不少人才會認為他身體狀況還是不佳。猶如吃了「誠實豆沙包」的方基墨突然這樣招認病況，也讓不少網友措手不及，直呼：「等等，我錯過了什麼嗎？這是你第一次認了抗癌的事實嗎」、「天啊我們這是問出什麼獨家新聞頭條了嗎！」
方基墨日前在Reddit上與網友們進行問答互動時，突然招認自己確實罹患癌症、也已經在復原當中，嚇傻不少網友。（翻攝自Reddit）